Ροδόπη

Κορονοϊός: Αυστηρή καραντίνα στην κοινότητα Στροφή

Πρόσθετα περιοριστικά μέτρα μέχρι τις 10 Ιανουαρίου, εξαιτίας του υψηλού επιδημιολογικού φορτίου στην περιοχή.

Μετά από έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουν προκύψει στη Τοπική Κοινότητα Στροφής του Δήμου Αρριαννών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Μέτιου ,του Δημάρχου του Δήμου Αρριαννών, Αμέτ Ριτβάν και απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλειου Παπαγεωργίου, έχοντας υπόψη τα ευρήματα, την ηλικιακή διαστρωμάτωση των κατοίκων, τα αποτελέσματα των τεστ και των δεδομένων της ιχνηλάτησης, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, λαμβάνονται τα κάτωθι περιοριστικά μέτρα:

Απαγόρευση μετακίνησης εκτός των ορίων της Τοπικής Κοινότητας Στροφής, εξαιρουμένης της μετακίνησης για λόγους υγείας

Από τις 18:00 έως τις 05:00 απαγόρευση οποιασδήποτε μετακίνησης πολιτών εντός Τοπικής Κοινότητας Στροφής

Αναστολή πραγματοποίησης θρησκευτικών τελετών

Αναστολή λειτουργίας καταστημάτων (λιανεμπορίου, λαϊκών αγορών κλπ)

Επίσης:

Τη λήψη μέριμνας από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Αρριαννών για την τροφοδοσία και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα κ.α.) των κατοίκων και για την κάθε είδους συνδρομή σε περιπτώσεις κατοίκων χρονίως πασχόντων και αναξιοπαθούντων

Τη λήψη μέριμνας της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για συνδρομή σε προσωπικό και μέσα, όπου και όταν απαιτηθεί

Την επιτήρηση και ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση (ΓΕ.Π.Α.Δ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την τήρηση του κατ’ οίκον και γεωγραφικού περιορισμού των κατοίκων του νησιού.

Τέλος, τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα ισχύουν από την Παρασκευή 1-1-2021 και ώρα 06:00 μέχρι την Κυριακή 10-01-2021, οπότε και θα συνεδριάσει η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας Έναντι Κορονοϊού COVID-19 για την αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων.