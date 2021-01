Θεσσαλονίκη

Θεοφάνια - Θεσσαλονίκη: απαγόρευση εισόδου πιστών στον Άγιο Δημήτριο (βίντεο)

Συστάσεις και αυστηρά μέτρα στον Μητροπολιτικό Ναό. Κλειστές οι πόρτες της εκκλησίας. Δεν επέτρεψαν ούτε σε βοηθό ιεροψάλτη να μπει για την Θεία Λειτουργία

Παρουσία πιστών γίνεται η Θεία Λειτουργία για τα Θεοφάνια σε πολλές εκκλησίες της Αττικής και της περιφέρειας.

Στην Θεσσαλονίκη, στον Ναό του Αγίου Δημητρίου, η αστυνομική παρουσία ήταν εμφανής και οι ένστολοι έλεγαν στους πιστούς ότι απαγορεύεται να μπουν στην εκκλησία, οι πόρτες της οποίας ήταν κλειδωμένες απο μέσα, όπως ανέφερε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ένας βοηθός ιεροψάλτη, ο οποίος δεν κατάφερε να συμμετέχει στην Θεία Λειτουργία.

Όσο περνούσε η ώρα, αυξάνονταν οι πιστοί που συγκεντρώνονταν έξω απο τον ναό αυξάνονταν, με ορισμένους εξ αυτών να εκφράζουν έντονα την δυσαρέσκεια τους και για την στάση των εκπορώπων της Εκκλησίας, για την μη έγκαιρη ενημέρωση τους σχετικά με την στάση που θα τηρήσουν:

Οι πόρτες του Ναού του Αγίου Δημητρίου άνοιξαν μόνο αφού ολοκληρώθηκε η Θεία Λειτουργία για τα Θεοφάνια, ώστε οι πιστοί να μπορέσουν να προσκυνήσουν και να πάρουν αγιασμό:

Οι πιστοί άρχισαν να συγκεντρώνονται έξω από τους ναούς από τα ξημερώματα για να προλάβουν να μπουν στις εκκλησίες και να συμμετέχουν στην Θεία Λειτουργία.

Από τις 6 το πρωί της Τετάρτης συγκεντρώθηκαν πιστοί έξω από τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης όπου μετέβησαν και αστυνομικοί, η παρουσία των οποίων είναι διακριτική. Όπως ενημέρωσε εκπρόσωπος του ναού, οι θέσεις έχουν καταληφθεί ήδη και θα ανοίξουν οι πόρτες για τους πιστούς μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, ώστε να μπορέσουν όσοι θέλουν να πάρουν αγιασμό σε μπουκαλάκια.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων όπου άρχισε η Θεία Λειτουργία με τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό πιστών, ενώ η παρουσία των αστυνομικών έξω και από τον συγκεκριμένο ναό είναι διακριτική.

Η κάμερα της εκπομπής "Καλημέρα Ελλάδα" βρέθηκε και στον Ναό του Αγίου Πολυκάρπου στην Θεσσαλονίκη, όπου λόγω του μικρού μεγέθους τους δεν επιτρέπεται η είσοδος πιστών. Αρκετοί πιστοί βρίσκονται έξω απο τον ναό, ενώ σε μικρή απόσταση, διακριτικά, βρίσκονται και αστυνομικοί: