Η Λήμνος ντύθηκε… στα λευκά (εικόνες)

Για δεύτερη φορά μέσα στον Ιανουάριο, το χιόνι έπεσε πυκνό στο νησί.

«Άσπρη» Πέμπτη ξημέρωσε στη Λήμνο καθώς το χιόνι που από εχθές άρχισε να πέφτει, κατάφερε να ντύσει στα λευκά όλο το νησί. Αν και ο όγκος αυτή τη φορά δεν θυμίζει τη χιονόπτωση της 17ης Ιανουαρίου, φαίνεται ότι δεν άφησε κανένα χωριό «παραπονεμένο».

Το ευχάριστο είναι ότι δεν καταγράφονται ιδιαίτερα προβλήματα αυτή την ώρα, αφού τόσο το επαρχιακό δίκτυο όσο και οι δρόμοι στα χωριά είναι ανοιχτοί. Βέβαια, τις πρώτες πρωινές ώρες χρειάστηκε η επέμβαση του Επαρχείου αλλά και του Δήμου στον δρόμο μεταξύ Παναγιάς και Πλακάς.

Χρειάστηκε να μετακινηθούν στο σημείο μηχανήματα για να βοηθηθεί η διέλευση των οχημάτων. Στο σημείο μάλιστα βρέθηκε ο Έπαρχος κ. Άγγελος Βλάττας Λαμπρινός, ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Μαρινάκης αλλά και οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Δημάρης και Μπούμπουρας.

Σε ό,τι αφορά τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για άλλη μια φορά φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς στις 3 τα ξημερώματα δέχθηκε κλήση για άντληση υδάτων από οικία στο Πλατύ.

Επίσης, τα στελέχη της Υπηρεσίας βοήθησαν στη μεταφορά νεφροπαθών από τις οικίες τους στο Νοσοκομείο της Λήμνου.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το Δημοτικό Διαμέρισμα του παλιού Δήμου Ατσικής, ο αντιδήμαρχος κ. Γαροφαλλίδης έδωσε εντολή ώστε τα μηχανήματα να βρεθούν στους δρόμους από τις 4 τα ξημερώματα, ενώ προληπτικά σε σημεία τα οποία χαρακτηρίζονται δύσκολα, έχει πραγματοποιηθεί ήδη ρίψη άλατος.

Πηγή: limnosfm100.gr