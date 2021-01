Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για το επεισόδιο με πυροβολισμούς

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Ανακριτή, όπου ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν.

Συνελήφθησαν την Κυριακή δυο άτομα που κατηγορούνται για το αιματηρό επεισόδιο στην Θεσσαλονίκη, με πυροβολισμούς, πριν από περίπου δέκα ημέρες.



Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δυο άτομα παραδόθηκαν στις αρχές και οδηγήθηκαν στον Ανακριτή.



Ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη.



Το χρονικό



Οι δράστες πέρασαν με το όχημα στο οποίο επέβαιναν από τη συμβολή των οδών Κ. Καραμανλή και 28ης Οκτωβρίου. Αντιλήφθηκαν την παρουσία τριών οπαδών αντίπαλης ομάδας. Στάθμευσαν το αυτοκίνητο και κινήθηκαν με τα πόδια προς το μέρος τους.

Μετά από μία σύντομη λεκτική αντιπαράθεση ο ένας εκ των δύο ατόμων που κατέβηκαν από το αυτοκίνητο τράβηξε πιστόλι και άρχισε να πυροβολεί κατά των τριών οπαδών. Οι δράστες επέστρεψαν στο αυτοκίνητο και τράπηκαν σε φυγή. Οι δύο από τους τρεις οπαδούς είχαν τραύματα στα πόδια από τις σφαίρες. Ο τρίτος πήγε να φέρει το αυτοκίνητο, παρέλαβε τους τραυματίες και τους μετέφερε σε ιδιωτική κλινική για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.





Λίγα λεπτά αργότερα στο σημείο έφτασε η Αστυνομία. Στο σημείο της επίθεσης εντοπίστηκαν τέσσερις κάλυκες. Άμεσα οι αρχές συνέλεξαν βίντεο από τα καταστήματα της περιοχής. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στην Αστυνομία ότι ο ένας από τους δράστες φορούσε μπλούζα ομάδας της Θεσσαλονίκης. Την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους. Ξεκίνησε έρευνα στα νοσοκομεία και τις κλινικές της πόλης για τον εντοπισμό των τραυματιών. Βρέθηκαν σε μεγάλη ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης και κλήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο για να καταθέσουν σχετικά με το συμβάν.



Λίγες ώρες μετά το πιστολίδι οι αστυνομικοί της ΥΑΒΑΧ είχαν ταυτοποιήσει τους δράστες και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Πηγή: Thestival.gr