Θεσσαλονίκη: Έντυσαν αστυνομικό το... άγαλμα του Αριστοτέλη (εικόνες)

Ο βανδαλισμός του αγάλματος έγινε το βράδυ της Παρασκευής. Ποιοι έκαναν την... "εικαστική" παρέμβαση.

Σε μία… εικαστική, όπως υποστηρίζουν, παρέμβαση προχώρησαν μέλη της πρωτοβουλίας φοιτητών του ΑΠΘ ”Watch Them Out”, ντύνοντας αστυνομικό το άγαλμα του Αριστοτέλη που βρίσκεται έξω από την Πρυτανεία.

«Ποιος θα μας φυλάει από τους φύλακες» αναφέρει το μήνυμα των φοιτητών που αντιδρούν στο νόμο για τα ΑΕΙ, που, μεταξύ άλλων εμπεριέχει τη φύλαξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από ειδική ομάδα που ανήκει στην Αστυνομία.

Ο βανδαλισμός του αγάλματος έγινε το βράδυ της Παρασκευής.

Η παρέμβαση, όπως τονίζουν τα μέλη της πρωτοβουλίας, έγινε «ως αυθόρμητη αντίδραση κάποιων φοιτητριών. Τα αντικείμενα κατασκευάστηκαν εξ ολοκλήρου από εμάς και είναι αποσπώμενα καθώς δεν υπήρχε καμία διάθεση βεβήλωσης του μνημείου. Ο Αριστοτέλης χρησιμοποιήθηκε καθαρά σαν σύμβολο του πανεπιστημίου και όχι κάτι περαιτέρω».

