Ηλεία

Νεκρός ηλικιωμένος σε τροχαίο με μηχανάκι

Τραγικό θάνατο βρήκε ο άτυχος άνδρας. Πως έγινε το δυστύχημα.

Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Κρεστένων άφησε ένας 81χρονος από την περιοχή των Μακρισίων το μεσημερί του Σαββάτου.

Ο ηλικιωμένος άντρας ενεπλάκη σε τροχαίο στην οδό Μακρισίων - Καλυβακίων και τραυματίστηκε σοβαρά, όμως κατέληξε λίγα λεπτά αργότερα.

Το τροχαίο συνέβη στις 12.50 το μεσημέρι όταν το μηχανάκι που οδηγούσε ο ηλικιωμένος - σύμφωνα με πληροφορίες - βγήκε από αγροτική οδό στον κεντρικό δρόμο με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με αγροτικό φορτηγάκι.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 81χρονο στο νοσοκομείο.

Προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κρεστένων.

Πηγή: ilialive.gr