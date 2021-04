Λασιθίου

Κρήτη: Απόπειρα αρπαγής 18χρονης - H περιγραφή της ίδιας για τον “εφιάλτη”

Σοκ προκαλεί η καταγγελία που έκανε ή κοπέλα για τον άνδρα. Άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης, ο φερόμενος ως δράστης της απόπειρας αρπαγής μιας 18χρονης την Τρίτη το βράδυ στην Ιεράπετρα.

Ο συλληφθείς οδηγείται στη Δικαιοσύνη μέσω της αυτόφωρης διαδικασίας. Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα πρόκλησης σωματικών βλαβών.

Το χρονικό

Ένα 18χρονο κορίτσι και οι γονείς του, που διαμένουν στην ευρύτερη Ιεράπετρα, καταγγέλλουν ότι άγνωστος οδηγός Ι.Χ. επιβατηγού αυτοκινήτου επιχείρησε προχθές τη νύχτα να αρπάξει την ανυποψίαστη κοπέλα που επέστρεφε στο σπίτι της στο κέντρο της Ιεράπετρας.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στον διοικητή του Τμήματος Ασφάλειας Ιεράπετρας κ. Νεκτάριο Φρονιμάκη, αλλά και στα γραφεία της "Νέας Κρήτης", και δεν είναι το πρώτο που έχει γίνει γνωστό με επίκεντρο την πάνω παιδική χαρά της Ιεράπετρας, στην περιοχή Λάκκος.

Ο 43χρονος πατέρας του κοριτσιού και το ίδιο το παρ' ολίγον θύμα της αρπαγής επικοινώνησαν με τα γραφεία μας και μας ζήτησαν να δημοσιοποιήσουμε το περιστατικό και να ενημερώσουμε τα κορίτσια και τις γυναίκες που κινούνται μόνες σε αυτήν την περιοχή, να είναι πάρα πολύ προσεκτικές, γιατί έχουν συμβεί και άλλα τέτοια παρόμοια γεγονότα που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, με πιθανούς δράστες κάποιους ανώμαλους τύπους που επιχειρούν να αρπάξουν, να παρενοχλήσουν ή να τρομοκρατήσουν τις ανυποψίαστες κοπέλες μικρής αλλά και μέσης ηλικίας.

«Ήταν γύρω στις 10 το βράδυ χθες (σ.σ. προχθές Τρίτη 13 Απριλίου), όταν, φεύγοντας από το σπίτι της φίλης μου και περπατώντας στο ανηφοράκι του δρόμου που είναι στη νότια πλευρά της πάνω παιδικής χαράς, σε παράδρομο της οδού Ψυλλινάκη, όπου γίνεται κάθε Σάββατο η λαϊκή αγορά, ένιωσα μόλις βγήκα από το σπίτι της φίλης μου ότι πίσω μου ερχόταν μια κούρσα, που έκοβε ταχύτητα ενώ με πλησίαζε. Θεώρησα ότι μάλλον εμπόδιζα το αυτοκίνητο να περάσει και ενώ περπατούσα στην αριστερή πλευρά του δρόμου, ανεβαίνοντας την ανηφόρα με κατεύθυνση προς την περιοχή της εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού, πήγα ακόμα λίγο πιο αριστερά στην άκρη του δρόμου.

Αν και είχα αφήσει αρκετό χώρο για να περάσει άνετα η κούρσα, ο οδηγός της έστριψε το τιμόνι και με πλησίασε πάρα πολύ, κολλώντας πάνω μου, ενώ ταυτόχρονα ο άγνωστος οδηγός του λευκού ΙΧΕ αυτοκινήτου, βγάζοντας το χέρι του από το κατεβασμένο τζάμι του παραθύρου του, με έπιασε από το δεξί χέρι και με τράβηξε προς το μέρος του. Η αντίδρασή μου ήταν άμεση και με μια απότομη κίνηση κατάφερα να ξεφύγω, ενώ εκείνος πάτησε γκάζι και έστριψε στο επόμενο στενό με κατεύθυνση προς το παραλιακό σχολικό συγκρότημα της πόλης. Διατήρησα την ψυχραιμία μου, αν και είχα σοκαριστεί, και σήκωσα το κινητό μου τηλέφωνο, όπου έγραψα αμέσως στην κολλητή μου τον αριθμό της πινακίδας του αυτοκινήτου του άγνωστου δράστη. Επειδή φοβήθηκα πάρα πολύ δε συνέχισα τον δρόμο μου, αλλά γύρισα πίσω και ξαναμπήκα στο σπίτι της φίλης μου, η μητέρα της οποίας μου είπε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο κυκλοφορεί τον τελευταίο καιρό ύποπτα σε αυτή τη γειτονιά και έχει φιμέ τζάμια για να μη φαίνονται απέξω τα χαρακτηριστικά του προσώπου του οδηγού.

Εγώ δεν έχω προηγούμενα με κανέναν και δεν μπορώ να δώσω κάποια λογική εξήγηση σε αυτή τη συμπεριφορά», μας είπε η 18χρονη που επικοινώνησε μαζί μας, για να μας καταγγείλει το περιστατικό αυτό, καθώς έχουμε δημοσιεύσει στο παρελθόν, αλλά και πρόσφατα, όμοιες περιπτώσεις παρενόχλησης νέων γυναικών με επίκεντρο την ίδια περιοχή.

«Μην κυκλοφορείτε μόνες»

«Η οικογένειά μου αποφάσισε να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία αυτού του συμβάντος και της περιπέτειας που είχε η κόρη μου, γιατί πιστεύουμε ότι έτσι θα δοθεί ένα τέλος σε αυτές τις ανώμαλες συμπεριφορές, αφού είμαστε σίγουροι ότι είναι θέμα χρόνου η σύλληψη του δράστη. Παρακαλούμε τις νεαρές γυναίκες και τα κορίτσια που κυκλοφορούν τη νύχτα σε αυτήν την περιοχή να μην είναι ποτέ μόνες τους, μέχρι να αποκαλυφτεί η ταυτότητα και η δράση αυτού του ανθρώπου και μέχρι να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη, στην οποία εμείς θα προσφύγουμε», μας είπε ο 43χρονος πατέρας της 18χρονης κοπέλας.

Πηγή: neaKriti.gr

