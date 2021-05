Μαγνησία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: το τελευταίο "αντίο" στην 20χρονη Καρολάιν

Συγγενείς και φίλοι ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν την άτυχη κοπέλα στο Πατητήρι Αλοννήσου. Ποια η πορεία των ερευνών. Σε σοκ ο σύζυγος της 20χρονης.

Σε κλίμα οδύνης τελείται σήμερα, στην Αλόννησο, η κηδεία της 20χρονης Καρολάιν, που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά από αδίστακτους ληστές. Συγγενείς και φίλοι ετοιμάζονται να πουν το "τελευταίο αντίο" στην άτυχη κοπέλα, στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, στο Πατητήρι της Αλοννήσου όπου και θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία στις 15.00.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, οι αδίστακτοι δολοφόνοι έπνιξαν με τα χέρια τους την 20χρονη, ενώ η αιτία θανάτου, όπως αυτή αναφέρεται στην ιατροδικαστική έκθεση, είναι η ασφυξία, καθώς υπήρξε απόφραξη των αεροφόρων οδών. Στο στόμα της υπήρχε ένα κομμάτι ύφασμα που οι δράστες πίεσαν μέσα, ενώ ταυτόχρονα της έκλειναν με τα χέρια μύτη και στόμα.

«Όποιο ον αντιδρούσε σε αυτούς τους ανθρώπους, το θανάτωναν. Ξεκίνησαν με το σκυλί που το σκότωσαν», ανέφερε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, Γρηγόρης Λέων, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και συμπλήρωσε ότι «ακόμη και οι φωνές της κοπέλας θα προκάλεσαν την αντίδραση τους και έτσι προσπάθησαν με το ύφασμα στο στόμα της να την σταματήσουν και ήξεραν ότι αφού συνέχιζαν επί ώρα αυτήν την τακτική ότι θα προκαλούσαν τον θάνατο της», σημειώνοντας ότι όταν έφυγαν από το σπίτι, σίγουρα ήξεραν ότι η νεαρή μητέρα είχε πεθάνει.

Σε σοκ παραμένει ο σύζυγος της άτυχης κοπέλας. Ο 32χρονος επέστρεψε στο σπίτι, όπου βίωσε την απόλυτη φρίκη και μίλησε στους δημοσιογράφους: «Μας έδεσαν ενώ τους είχαμε πει που ήταν τα χρήματα. Συνειδητοποίησα ότι η γυναίκα μου δεν ήταν στην ζωή όταν με έλυσε η Αστυνομία. Η κορούλα μου ευτυχώς δεν έχει χτυπήσει, πήγε στο νοσοκομείο προληπτικά και ευτυχώς είναι καλά. Όλα τα στοιχεία τα έχει η Αστυνομία, δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και τις τρεις τελευταίες ημέρες ήμασταν όλοι μαζί και δουλεύουν όλη την ημέρα και όλο το βράδυ. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να τους βρει είναι τα παιδιά αυτά Δεν έχει περάσει το σοκ. Οι αστυνομικοί είναι συνέχεια σε επικοινωνία μαζί μου και 20 άτομα είναι έξω και ψάχνουν».

Σύμφωνα με τις έως τώρα καταθέσεις του 32χρονου πιλότου, οι τρεις δράστες μιλούσαν καθαρά ελληνικά, ήταν μεσαίου αναστήματος και οι σωματότυποί τους ήταν κανονικοί.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας, ζητάει από τους διευθύνοντες την Εισαγγελία Εφετών και Πρωτοδικών Αθηνών, να συμβάλλουν, «κατά το μείζον» στην προανάκριση, εξαντλώντας κάθε δικονομική δυνατότητα για την εξιχνίαση του ειδεχθούς εγκλήματος στα Γλυκά Νερά και στον εντοπισμό και κολασμό των δραστών.

Την ίδια ώρα, προχωρούν οι έρευνες της Αστυνομίας, με τους ειδικούς να θεωρούν ότι οι δράστες ανήκουν σε συμμορία Αλβανών και Ελλήνων υπηκόων που χαρακτηρίζονται απο την υπερβολική βια που ασκούν στα θύματα τους.