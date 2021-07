Beriev-200: Το ρωσικό πυροσβεστικό “θηρίο” επιχείρησε στην Κρήτη (εικόνες)

Χανιά

Beriev-200: Το ρωσικό πυροσβεστικό "θηρίο" επιχείρησε στην Κρήτη

Το τεράστιο πυροσβεστικό αεροσκάφος επιχείρησε για πρώτη φορά χθες στη φωτιά στο Κακοδίκι.

Στη φωτιά στο Κακοδίκι επιχείρησε για πρώτη φορά το ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος Beriev-200 το οποίο έχει δυνατότητα μεταφοράς έως 12 τόνους νερού.

Την άφιξη στην Ελλάδα του ρωσικού αμφίβιου πυροσβεστικού αεροσκάφους Beriev-200 (Βe-200ChS) και την επικείμενη συμμετοχή του σε επιχειρήσεις κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών ανακοίνωσε η ρωσική κρατική εταιρεία Rostec (Ρωσικές Τεχνολογίες).

Το σχετικό συμφωνητικό υπεγράφη στην Αθήνα μεταξύ του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της ρωσικής εταιρείας PAO Ilyushin, με τη συνδρομή του Γραφείου Αθηνών της Rostec, ενώ οι σχετικές διαπραγματεύσεις είχαν ξεκινήσει τον περασμένο Μάρτιο μεταξύ του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και του αναπληρωτή γενικού διευθυντή της Rostec, Βλαντίμιρ Αρτιακόφ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στην επιχειρησιακή δοκιμή του πυροσβεστικού αεροσκάφους Beriev-200 κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο, μαζί με την καθιερωμένη μίσθωση μεσαίου τύπου ρωσικών πυροσβεστικών ελικοπτέρων, είχε αναφερθεί ο Ν. Χαρδαλιάς κατά την επίσκεψή του στη Μόσχα και στα εγκαίνια της διεθνούς έκθεσης «Ολοκληρωμένη Ασφάλεια 2021» τον Μάιο.

«Κατά τις πτήσεις σχεδιάζεται να αναπτυχθούν νέες μέθοδοι συλλογής και ρίψης νερού στις εστίες ανάφλεξης σε οριακές υδρομετεωρολογικές συνθήκες.

Οι Έλληνες εταίροι συμμερίζονται τη βεβαιότητά μας στις δυνατότητες του ρωσικού αεροσκάφους και υπολογίζουν σε αποτελεσματική υποστήριξη στη μάχη με τις πυρκαγιές από αέρος», σχολίασε ο κ. Αρτιακόφ.

Το Beriev-200 έχει αποδείξει, σύμφωνα με τη ρωσική ανακοίνωση, την αποτελεσματικότητά του στις αντιπυρικές μάχες στη Ρωσία, είναι το μοναδικό παγκοσμίως αεριωθούμενο-αμφίβιο αεροσκάφος, έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει έως 12 τόνους ύδατος και να ρίχνει συνολικά 270 τόνους με κάθε ανεφοδιασμό του σε καύσιμα.

