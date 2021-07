Κυκλάδες

Τροχαίο στην Άνδρο: “Μάχη” για τη ζωή δίνουν δύο τραυματίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το τροχαίο με τους επτά τραυματίες, το οποίο έχει συγκλονίσει το νησί.

Η κατάσταση όσων μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με αεροδιακομιδή, μετά από το σοβαρό τροχαίο στην Άνδρο παραμένει σοβαρή.

Το 13χρονο αγόρι νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων, έχοντας κάταγμα στο ισχίο. Είναι παιδί πολύτεκνης οικογένειας και πριν από περίπου έναν χρόνο είχε χάσει τον πατέρα του. Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός, ότι πριν από λίγο καιρό, στο στενό οικογενειακό του περιβάλλον υπήρξε και άλλο θύμα τροχαίου. Συχνά η μητέρα του 13χρονου παιδιού έκανε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη σημασία της οδικής ασφαλείας.

Στο “Τζάνειο” νοσηλεύεται η 22χρονη κοπέλα, που είχε εγκλωβιστεί στο αμάξι και σύμφωνα με πληροφορίες, είναι διασωληνωμένη. Ενώ στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας νοσηλεύεται ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, με πολλαπλά κατάγματα.

Πώς συνέβη το σοβαρό τροχαίο

Με σοβαρά και πολλαπλά κατάγματα είναι οι περισσότεροι από τους επιβαίνοντες των αυτοκινήτων που από τη μια στιγμή στην άλλη μετατράπηκαν σε άμορφες μάζες, εγκλωβίζοντας στο εσωτερικό τους 7 άτομα, ηλικίας από 13 μέχρι και 27 ετών.

Ο 22χρονος οδηγός του κόκκινου οχήματος, το είχε αποκτήσει πριν από σχεδόν έναν χρόνο και με προσωπική εργασία είχε καταφέρει να το φτιάξει, καμαρώνοντας για αυτό.

Ο 17χρονος που οδηγούσε το μπλε αυτοκίνητο - σύμφωνα με πληροφορίες, το είχε πάρει κρυφά από τους γονείς του - προσπάθησε να προσπεράσει ένα προπορευόμενο όχημα με μεγάλη ταχύτητα. Εκεί εμφανίστηκε από το αντίθετο ρεύμα ο 22χρονος με το κόκκινο αυτοκίνητο και ξαφνικά συγκρούστηκαν μετωπικά, χωρίς καν να προλάβουν να φρενάρουν.

Συνοδηγός του 17χρονου ήταν ο 13χρονος κολλητός του, ενώ στο άλλο αυτοκίνητο επέβαιναν μια κοπέλα από τον Άγιο Δομίνικο, που είχε φτάσει στο νησί για να εργαστεί μαζί με τον φίλο της και μια ακόμη φίλη τους από την Αθήνα. Πλέον, δυο 24ωρα μετά, στον επαρχιακό δρόμο προς το Μπατσι, παντού υπάρχουν λαμαρίνες .

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα. Μέσα σε λίγα λεπτά στήθηκε μια γιγαντιαία επιχείρηση. Επί τόπου έφτασε και το ΕΚΑΒ που με αεροδιακομιδές όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο για καύσωνα διαρκείας

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Ποινικός Κώδικας: Αυστηρότερες ποινές για ειδεχθή εγκλήματα - Τι αλλάζει στους όρους αποφυλάκισης