Η κακοκαιρία “Αθηνά” σάρωσε την Βόρεια Εύβοια (εικόνες)

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες δημιούργησαν προβλήματα. Πλημμύρισε η παραλία, δρόμοι κόπηκαν στη μέση.



Σημαντικά προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία «Αθηνά» στη Βόρεια Εύβοια που το πρωί του Σαββάτου σημειώθηκαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Πιο αναλυτικά, στην Δημοτική Ενότητα Νηλέως και στην κοινότητα Στροφυλιάς, εκδηλώθηκαν χαλαζοπτώσεις με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν ποτάμια και δρόμοι, ενώ όπως θα δείτε και στις παρακάτω εικόνες υπήρχαν και κατολισθήσεις σε Αχλαδι, Κοτσικιά.



Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα υπάρχουν και στην κοινότητα Στροφυλιάς, στα σημεία βρίσκονται μηχανήματα του δήμου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλαδάς.

Ο δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας δήλωσε στο evima.gr, «Πλημμύρισαν καλλιέργειες από την καταρρακτώδη βροχή. Έχει κοπεί ο δρόμος από Κοτσικιά προς την παραλία ενώ φερτά υλικά έχουν γεμίσει όλες οι περιοχές που χτύπησε η κακοκαιρία. Διακοπή της κυκλοφορίας αυτή την ώρα από Κοτσικιά προς λουτρό Κοτσικιά. Κίνδυνος πλημμύρας στην παραλία της Αγίας Άννας».

Πηγή: evima.gr





