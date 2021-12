Πιερία

Πιερία – “Θεματοφύλακες του Συντάγματος”: Ο διευθυντής εκλιπαρούσε για βοήθεια

Αυτόπτης μάρτυρας της άγριας επίθεσης κατά του γυμνασιάρχη έγινε γονέας που πήγε το παιδί του στο σχολείο.

Για τα όσα σοκαριστικά εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια του το πρωί της Παρασκευής μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο Αντώνης Γιοβανόπουλος, πατέρας μαθητή από το σχολείο της Πιερίας, όπου δέχθηκε επίθεση γυμνασιάρχης από τους αντιεμβολιαστές «Θεματοφύλακες του Συντάγματος».

«Πήγαινα το παιδί μου στο σχολείο και είδα 5-6 άτομα να έχουν στριμώξει τον διευθυντή κι ο ίδιος καλούσε σε βοήθεια», είπε σχολιάζοντας πως ο διευθυντής «ήταν σε άσχημη κατάσταση».

Παρά το ότι, όπως περιέγραψε επιχείρησε να «ηρεμήσει» τους δράστες τα επίθεσης, που φαίνονταν αποφασισμένοι, εκείνοι συνέχισαν τον τραμπουκισμό, πέρασαν χειροπέδες στον γυμνασιάρχη και τον έβαλαν μέσα σε αυτοκίνητο.

«Είπαν ότι θα τον πάνε στο Αστυνομικό Τμήμα και για να βεβαιωθώ ακολούθησα, ενώ με απείλησαν ότι θα ‘ρθει και η δική μας σειρά», είπε, αλλά τελικά είδε ότι όντως τον πήγαν στο Αστυνομικό Τμήμα κι έπειτα πήγαν για κατάθεση στην Κατερίνη.

Όπως είπε όμως ο πατέρας μαθητή, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δεν είχαν δώσει απειλητικά σημάδια πριν, αλλά, «έχω ακούσει για προκηρύξεις και απειλές σε συναδέλφους».

«Ήταν πολύ άγρια η επίθεση, ο διευθυντής ήταν πραγματικά ράκος, εκλιπαρούσε και μου απάντησαν: αυτός σέβεται τα παιδιά μας και τα δηλητηριάζει;», κατέληξε ο Α. Γιοβανόπουλος.

