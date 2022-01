Αχαΐα

Θεοφάνεια - Πάτρα: Νεαρός έπιασε τον Σταυρό και τον χάρισε σε 9χρονη κολυμβήτρια (εικόνες)

Περισσότερα από 30 άτομα βούτηξαν σήμερα στα νερά του βόρειου λιμανιού της Πάτρας, για να πιάσουν τον σταυρό. Τελικά, τον σταυρό τον έπιασε ένας 23χρονος, ο οποίος στην συνέχεια τον παρέδωσε στον μητροπολίτη Πατρών, Χρυσόστομο.

Αμέσως μετά, ο μητροπολίτης δώρισε στο 23χρονο έναν σταυρό, ο οποίος με την σειρά του τον χάρισε σε μία 9χρονη, που είχε πέσει μαζί με τους υπόλοιπους κολυμβητές στα νερά του λιμανιού.

Μιλώντας για τη πράξη του 23χρονου, ο μητροπολίτης την χαρακτήρισε, «πολύ συγκινητική».

Σε δηλώσεις που έκανε ο 23χρονος ευχήθηκε υγεία και τύχη σε όλον τον κόσμο, ενώ όπως προσέθεσε, βουτάει στα νερά του λιμανιού, ανήμερα των Θεοφανείων, από το 2010, εκτός από πέρυσι που δεν επετράπη λόγω των μέτρων κατά του κορονοϊού.

