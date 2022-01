Ροδόπη

Εργατικό ατύχημα - Κομοτηνή: Εργάτες καταπλακώθηκαν από χώματα (εικόνες)

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν οι εργαζόμενοι που καταπλακώθηκαν από χώματα.

Στο “Σισμανόγλειο” Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ το απόγευμα της Τετάρτης τρεις εργαζόμενοι στις εργασίες που εκτελεί η εταιρεία AVAX για το δίκτυο του φυσικού αερίου, έξω από τον οικισμό του Ροδίτη Κομοτηνής, προς τον οικισμό του Θρυλορίου.

Οι εργαζόμενοι βρίσκονταν μέσα σε τάφρο και καταπλακώθηκαν από ποσότητες χώματος όταν κατέρρευσαν τα τοιχώματα του σκάμματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι τραυματίες αντιμετωπίζονται αυτή τη στιγμή χειρουργικά καθώς έχουν υποστεί κατάγματα, ενώ ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

