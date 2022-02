Λέσβος

Μυτιλήνη: ανεμβολίαστοι ιερείς τέθηκαν σε έμμισθη αργία

Πότε θα επιστρέψουν στις εκκλησίες οι ιερείς που δεν εμβολιάζονται





Σε αργία μετ’ αποδοχών τέθηκαν έξι ιερείς της μητρόπολης Μυτιλήνης, λόγω της άρνησής τους να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου και να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού.

Ο Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος αποφάσισε να απαγορεύσει στους έξι ιερείς να λειτουργούν τους ναούς τους. Επίσης τους επιβλήθηκαν και εκκλησιαστικές ποινές όπως η «άρση οφικίων».

Οι ιερείς θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις θέσεις τους μόλις εμβολιαστούν.

Το περασμένο Σάββατο, η μητρόπολη οργάνωσε συνάντηση με τη συμμετοχή ομάδας ανεμβολίαστων ιερέων και ειδικών γιατρών που είχαν κληθεί από το μητροπολίτη. Στόχος να αντιμετωπισθούν αντιρρήσεις και φόβοι ιερέων σχετικά με τον εμβολιασμό.

Συνολικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ιερείς της μητρόπολης Μυτιλήνης οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα είναι περίπου 30. Κάποιοι από αυτούς τους ιερείς επικαλούνται λόγους υγείας και άλλοι θρησκευτικούς και συνειδησιακούς λόγους.

