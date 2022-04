Έβρος

Έβρος: Επεισόδιο με πυροβολισμούς στα ελληνοτουρκικά σύνορα

Ανταλλαγή πυρολισμών στο ποτάμι. Πληροφορίες για μία γυναίκα νεκρή και τραυματίες.

Μια γυναίκα έπεσε νεκρή στον Έβρο, όταν σύμφωνα με πληροφορίες, Τούρκοι συνοριοφύλακες άνοιξαν πυρ κατά μεταναστών που προσπαθούσαν να φτάσουν στην ελληνική όχθη του ποταμού Έβρου.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας, για πυροβολισμούς που έπεσαν στην περιοχή του Σουφλίου στον Έβρο. Αργότερα έγινε γνωστό πως Τούρκοι στρατοχωροφύλακες άρχισαν να πυροβολούν δύο βάρκες γεμάτες με μετανάστες οι οποίοι προσπαθούσαν να φτάσουν στην ελληνική πλευρά του Έβρου.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως οι Τούρκοι άρχισαν να πυροβολούν όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία των Ελλήνων Συνοριοφυλάκων, οι οποίοι όπως συνηθίζουν σε αυτές τις περιπτώσεις άναψαν τους μεγάλους φακούς για να αποτρέψουν τους λαθρομετανάστες να φτάσουν στην Ελλάδα.

Οι Τούρκοι στην προσπάθειά τους να μην επιτρέψουν στους μετανάστες να γυρίσουν πίσω, άρχισαν να πυροβολούν.

Από τους πυροβολισμούς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για μια γυναίκα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Στο Σουφλί βρέθηκε αρχικά ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αλεξανδρούπολης κ. Ντάσκαρης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Πασχάλης Συριτούδης και ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάμπρος Τσιάρας.

Πηγή: evros-news.gr

