Μάταλα: Θανάσιμη πτώση τουρίστα από σπηλιά

Ο άτυχος άντρας βρέθηκε νεκρός μέσα στον αρχαιολογικό χώρο.

Νεκρός εντοπίστηκε αλλοδαπός άνδρας περίπου 35 χρονών, το μεσημέρι της Παρασκευής 20 Μαΐου, ο οποίος είχε επισκεφθεί τον Αρχαιολογικό χώρο στα Μάταλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, τον άτυχο άνδρα, εντόπισε να κείτεται στο έδαφος, γυναίκα που βρισκόταν στον Αρχαιολογικό χώρο, η οποία ζήτησε βοήθεια και έτσι κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Ο αλλοδαπός, δεν έφερε τραύματα, παρά το ότι είχε πέσει από πολύ μεγάλο ύψος και συγκεκριμένα από σπηλιά. Στο σημείο, έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπως επίσης και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όταν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, διαπιστώθηκε ότι ο άτυχος άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Το περιστατικό διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές καθώς η πτώση του ενδέχεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, κάτι που μένει να διαπιστωθεί από την ιατροδικαστική εξέταση.

