Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη για βιασμό 16χρονης - Την γνώρισε μέσω Instagram

Μέσω social media γνώρισε ο νεαρός την 16χρονη, η οποία τον κατήγγειλε για βιασμό.

Για βιασμό ανήλικης συνελήφθη 27χρονος στη Θεσσαλονίκη. Προηγήθηκε καταγγελία 16χρονης στην αστυνομία, σύμφωνα με την οποία, ο δράστης την υποχρέωσε σε σεξουαλικές πράξεις.

Κατά την ίδια καταγγελία, οι πράξεις τελέστηκαν σε αγροτική περιοχή, περιφερειακά της πόλης, όπου ο 27χρονος την οδήγησε με αυτοκίνητο. Όπως έγινε γνωστό, προηγήθηκε γνωριμία τους σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 27χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

