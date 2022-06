Ρεθύμνου

Φονικό στην Κρήτη: Τον εκτέλεσε έξω από το σπίτι της αδερφής του

Ο διαπληκτισμός που είχε τραγική κατάληξη για τον νεαρό. Ταυτοποιήθηκε ο δράστης και αναζητείται.



Νεκρός από σφαίρες έπεσε νωρίς το απόγευμα 22χρονος στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου και συγκεκριμένα στο χωριό Αργουλιό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ από πηγές της ΕΛΑΣ, είχε προηγηθεί διαπληκτισμός δύο ανδρών για διαφορές που είχαν για τα χειμαδιά και περιοχή βοσκότοπων. Οι δύο άνδρες λογόφεραν, ο 22χρονος αποχώρησε από το σημείο και μετέβη στο σπίτι της αδερφής του.

Ο 45χρονος δράστης τον ακολούθησε με το αγροτικό του αυτοκίνητο και έξω ακριβώς από το σπίτι, τον πυροβόλησε τέσσερις φορές με το πυροβόλο όπλο τύπου πιστόλι.

Ο τραυματισμένος νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, καθώς παρά τις προσπάθειες που έγιναν καθ’οδόν δεν τα κατάφερε.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε και αναζητείται.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στην περιοχή για την αποφυγή επεισοδίων.

