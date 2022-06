Κυκλάδες

Σαντορίνη: Ηλικιωμένος φωτογράφιζε παιδιά με τα μαγιό τους

Χειροπέδες στον ηλικιωμένο που φωτογράφιζε παιδιά χωρίς τα ρούχα ή τα παπούτσια τους.

Ένας ηλικιωμένος συνελήφθη επειδή φωτογράφιζε παιδιά και εφήβους χωρίς ρούχα και παπούτσια σε παραλία της Σαντορίνης.

Ο Βρετανός έβγαζε με το κινητό του φωτογραφίες τα παιδιά που έπαιζαν αμέριμνα, χωρίς να ζητά ή να παίρνει τη συγκατάθεση των γονιών τους.

Λουόμενοι στο Καμάρι, που τον είδαν, έκαναν παράπονα σε αστυνομικούς που έκαναν περιπολία και εκείνοι έκαναν έρευνα, τον εντόπισαν και τον προσήγαγαν στην Υποδιεύθυνση Αστυνομίας της Θήρας.

Αφού αναγνωρίστηκε από τη μητέρα ενός παιδιού, η οποία και υπέβαλλε μήνυση σε βάρος του, συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

