Φωτιά στην Ηλεία: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες (εικόνες)

Μαίνεται η φωτιά, που ξεκίνησε από την Αχαΐα και πέρασε στην Ηλεία. Εκκενώθηκαν τρεις οικισμοί. Τεράστια η προσπάθεια των πυροσβεστών.

Μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Πόρτες της Αχαΐας και πολύ γρήγορα πέρασε και στην Ηλεία.

Εφιαλτικές στιγμές βιώνουν κάτοικοι χωριών στην Ηλεία που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω της επέκτασης της φωτιάς. Ειδικότερα, μήνυμα 112 εστάληστους κατοίκους των περιοχών Βάλμη, Κοτρώνα, Καραγιαννέικα και Δαλαμπορέικα.

Πιο συγκεκριμένα, η πυρκαγιά στην Ηλεία πέρασε έξω, αλλά πολύ κοντά στη Βάλμη που εκκενώθηκε νωρίτερα με 112 (οι πυροσβέστες ανέκοψαν το μέτωπο έξω από το χωριό) και κατευθύνθηκε προς δυο κοινότητες του Δήμου Ίλιδας: Κότρωνα και Καραγιαννεικα που είναι νοτιοδυτικά της Βάλμης (οικισμοί των 5 έως 6 κατοικιων). Δεν κινδυνεύουν, εντούτοις. Παρολα αυτά δόθηκε προληπτική απομάκρυνση.

Η προσπάθεια (και με διάνοιξη αγροτικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών) αργά το βράδυ της Κυριακής εστιάστηκε πριν από τον Κότρωνα, με πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα έργου για να ανακόψουν την κίνηση της πυρκαγιάς προς νοτιοδυτικά.

Πλέον, η εικόνα στα δυτικά (Κότρωνας) είναι βελτιωμένη. Η προσπάθεια στρέφεται προς το ανατολικό μέτωπο, όπου η Πυροσβεστική έχει αναπτύξει δυνάμεις, οι οποίες έχουν κυκλώσει την φωτιά και συγκεντρώνουν δυνάμεις νότια.

