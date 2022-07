Φθιώτιδα

Φωκίδα: Φωτιά στο Σερνικάκι - Στην “μάχη” και εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για το νέο μέτωπο φωτιάς που ξέσπασε στην Φωκίδα.



Ένα ακόμη επικίνδυνο μέτωπο πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη στον Σερνικάκι Φωκίδας, παράλληλα με την φωτιά στο Σχηματάρι Βοιωτίας.

Ήδη επιχειρούν στο σημείο έσπευσαν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ενάρια μέσα.

Συγκεκριμένα, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 14 οχήματα και 5 αεροσκάφη.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος, στην #πυρκαγιά ??σε αγροτική έκταση στο Σερνικάκι Φωκίδας επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 14 οχήματα??και 5 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2022

Σύμφωνα με πληρφορίες, η φωτιά καίει ελαιόδεντρα και χαμηλή βλάστηση με αποτέλεσμα να έχουν κινητοποιηθεί κάτοικοι και παραγωγοί.

