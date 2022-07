Ηράκλειο

Ηράκλειο: Φωτιά στον Καρτερό (εικόνες)

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο. Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι άνεμοι.



Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Καρτερός στο Ηράκλειο Κρήτης. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση σε οικοπεδικό χώρο κοντά στις εγκαταστάσεις της 126 Σμηναρχίας Μάχης.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 18 πυροσβέστεςμε 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 5 οχήματα.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρτερός Ηρακλείου Κρήτης. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 12, 2022

Το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, ενώ δεν κιδυνεύουν προς το παρόν οικισμοί.

Οι πυροσβέστες ρίχνουν προληπτικά νερό στην πάνω μεριά της εθνικής οδού, ώστε να μην επεκταθεί η φωτιά . Παράλληλα, στο σημείο βρίσκεται και η αστυνομία, η οποία ρυθμίζει την κυκλοφορία στην περιοχή.

Εικόνες: neakriti.gr, ΑΠΕ - ΜΠΕ

