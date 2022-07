Χανιά

Χανιά: αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε μωρό από πνιγμό

Τη ζωή του κινδύνεψε να χάσει ένα μωρό την ώρα που έπαιζε στην παραλία. Σωτήρια η παρέμβαση της αστυνομικού.

Να πνιγεί κινδύνεψε ένα μωρό 13 μηνών το οποίο έπαιζε στην παραλία των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά.

Το παιδί έπαιζε εκεί που «σκάει» το κύμα, το απόγευμα της Δευτέρας, όταν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων, βρέθηκε πεσμένο με το πρόσωπό του στο νερό.

Στην παραλία βρισκόταν αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, η οποία είδε το περιστατικό και έσπευσε να πιάσει το μωρό.

Η γυναίκα έκανε μαλάξεις στο μωρό, αφαιρώντας του το νερό και την άμμο, ενώ παράλληλα είχε ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ.

Το μωρό μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου οι γιατροί αφαίρεσαν όλα όσα είχε καταπιεί.

Το 13 μηνών μωράκι, εισήχθη προληπτικά στην παιδιατρική κλινική, όπου ευτυχώς η πορεία της υγείας του εξελίχτηκε πολύ καλά και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.

