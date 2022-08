Δωδεκανήσα

Κως: συνέλαβαν άνδρα για βιασμό και προσπάθησε να τους δωροδοκήσει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι κατήγγειλε η 17χρονη Γερμανίδα τουρίστρια και πώς κατηγορήθηκε για δωροδοκία ο άνδρας.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Κώ, όταν μία τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό εις βάρος της.

Ο φέρομενος ως δράστης συνελήφθη και εκτός από την κατηγορία του βιασμού, κατάφερε να κατηγορηθεί και για δωροδοκία υπαλλήλου, αφού ζήτησε από τους αστυνομικούς να τον αφήσουν να φύγει, με το όποιο αντίτιμο!

Ο λόγος για έναν 25χρονο αλλοδαπό Αλβανικής καταγωγής ο οποίος συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου στην Κω.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», όλα ξεκίνησαν όταν μία 17χρονη Γερμανίδα εμφανίστηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Κω και κατήγγειλε ότι βιάστηκε από τον 25χρονο. Η ίδια είπε ότι γνωρίστηκαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και στη συνέχεια σήμερα πρωινές ώρες, κατέληξαν σε παραλία του νησιού.

Η καταγγελία είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη από τους αστυνομικούς του 25χρονου, ο οποίος αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι έγιναν ερωτικές περιπτύξεις μεταξύ τους αλλά με τη συγκατάθεση της.

Ωστόσο η υπόθεση δεν σταμάτησε εκεί καθώς ο αλλοδαπός ζήτησε από τους αστυνομικούς να «κλείσουν» την υπόθεση, να τον αφήσουν να φύγει και εκείνος θα τους κεράσει καφέ ή τέλος πάντων να τους έδινε ότι του ζητούσαν!

Φυσικά αυτό δεν έγινε, αντίθετα είχε ως αποτέλεσμα να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του 25χρονου Αλβανού όχι μόνο για το βιασμό αλλά και για δωροδοκία και να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη.

Πηγή: rodiaki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Άρτα: Αμίλητος ο 29χρονος που παραδόθηκε στις Αρχές (βίντεο)

Καταγγελία - Θάσος: Πυροσβέστες κοιμήθηκαν σε... αποθήκη (εικόνες)

Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό - Αγωνία για μάνα και παιδί