Φθιώτιδα: Φωτιά στην Ελάτεια - κάηκαν πρόβατα (εικόνες)

Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική, όμως, ένα ποιμνιοστάσιο τυλίχθηκε στις φλόγες και κάηκαν πρόβατα.

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Φθιώτιδα.

Πιο συγκεκριμένα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Ελάτεια, σε χωράφια και δέντρα. Αμέσως έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνδράμουν από αέρος και δύο αεροσκάφη.

Η φωτιά και τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 17.00 το απόγευμα.

Άμεσα οριοθετήθηκε #πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ελάτεια Φθιώτιδας. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 15, 2022

Από την πυρκαγιά κάηκε ένα ποιμνιοστασιο και περίπου 10 πρόβατα σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ όπως επίσης και ένα κομμάτι αγροταδασικης έκτασης. Ευτυχώς Πυροσβεστες και κάτοικοι πρόλαβαν την επέκταση της πυρκαγιάς..

Πηγή: lamianow.gr

