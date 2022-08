Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – ηλεκτρονικές απάτες: Συνελήφθη ηγετικό μέλος πανευρωπαϊκού κυκλώματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε βάρος του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Χρησιμοποιούσαν ένα πολύπλοκο δίκτυο ξεπλύματος χρημάτων που λειτουργούσε σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Περίπου ενάμιση εκατομμύριο ευρώ είχε αποσπάσει με απάτες μέσω τηλεφωνικών κλήσεων 37χρονος αλλοδαπός ο οποίος συνελήφθη χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς στον Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για 37χρονο αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από τις Αρχές της Γερμανίας με ποινή φυλάκισης 10 έτη.

Συγκεκριμένα, ο 37χρονος ως ηγετικό μέλος συμμορίας, εξαπάτησε άτομα στην Γερμανία και πολλές άλλες χώρες μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παροτρύνοντας τα να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα, υποσχόμενος υψηλά κέρδη.

Τα κεφάλαια που μεταβιβάζονταν στα μέλη της συμμορίας από τα θύματά τους, κατανέμονταν σε ένα πολύπλοκο δίκτυο ξεπλύματος χρημάτων που λειτουργούσε σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η χρηματική απώλεια ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό του 1.440.991,15 Ευρώ. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Αδέσποτο σκυλί επιτέθηκε και τραυμάτισε 3χρονο παιδάκι (εικόνες)

Κρήτη: Την πλάκωσε το δάπεδο του σπιτιού της που κατέρρευσε και πέθανε

Ρούλα Πισπιρίγκου: Εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο