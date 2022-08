Αχαΐα

Πάτρα: Συνελήφθη ηλικιωμένος για παρενόχληση 13χρονης

Τι είπε το κορίτσι στους γονείς της, οι οποίοι κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία.



Για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικης κατηγορείται ηλικιωμένος στην Πάτρα.

Το περιστατικό έγινε χθες στην περιοχή των Ζαρουχλείκων και η σύλληψή του ήταν άμεση.

Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με την καταγγελία, πλησίασε το 13χρονο κοριτσάκι και άρχισε να το χαιδεύει. Εκείνη αντέδρασε και πήγε γρήγορα στους γονείς της, οι οποίοι κατήγγειλαν το περιστατικό.

Άμεσα ενημερώθηκε η Αστυνομία και ο 76χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς είναι γείτονας της οικογένειας της 13χρονης.

Ο φερόμενος ως δράστης αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

