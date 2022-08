Ηλεία

Πύργος: Παιδιά έσωσαν κουτάβι με ψώρα (εικόνες)

Το σκυλάκι "έλιωνε" από την ψώρα και την πείνα. Ανήλικες το βρήκαν και το έσωσαν. Προσοχή, σκληρές εικόνες...

Δύο ανήλικα κοριτσάκια που παραθέριζαν με την οικογένειά τους στην Ηλεία, έσωσαν ένα ταλαιπωρημένο κουτάβι με σαρκοπτική ψώρα, που δεν είναι πάνω από 8 μηνών και κυκλοφορούσε για μήνες στους δρόμους αναζητώντας τροφή.

Τα κορίτσια, το τάισαν και ζήτησαν από τους γονείς τους να το βοηθήσουν. Εκείνοι ειδοποίησαν τον φιλοζωικό σύλλογο Κρεστένων «Νοιάζομαι».

Τα μέλη της φιλοζωικής μαζί με την οικογένεια εντόπισαν και έπιασαν το σκυλί που λιμοκτονούσε με ειδική παγίδα.

«Παρόλο που τα περιστατικά είναι αμέτρητα, παρόλο που πλέον δεν υπάρχει χώρος φιλοξενίας, αυτόν τον μικρούλη δεν μπορούσαμε να τον αφήσουμε έτσι», αναφέρει ο φιλοζωικός σύλλογος.

Ο κτηνίατρος διαπίστωσε ότι το κουτάβι, δεν έχει αλλάξει ακόμη όλα του τα δόντια.

«Ένα μωρό μου έλιωνε από την σαρκοπτική ψώρα και την πείνα. Ένα μωρό σκυλάκι που κυκλοφορούσε σαν φάντασμα και κανένας δεν του έδινε σημασία. Εκτός από τα δύο μικρά κορίτσια... Υπήρχαν στιγμές που πάνω στο κτηνιατρικό τραπέζι δεν μπορούσε να σταθεί όρθιο» περιγράφει η φιλοζωική οργάνωση που ονόμασε το κουτάβι Amos.

