Σφακιά: Έμεινε όλη νύχτα με λυγισμένα γόνατα για να μην πέσει σε γκρεμό

Για καλή του τύχη, οι φωνές του ακούστηκαν και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση του νεαρού…

Περιπετειώδης ήταν η νύχτα για έναν 22χρονο Γερμανό τουρίστα, ο οποίος άγνωστο πώς, βρέθηκε σε απόκρημνο σημείο πάνω από την παραλία της Αγίας Ρουμέλης στα Σφακιά. Ο νεαρός, αν και καλά στην υγεία του, δε μπορούσε να φύγει από το απόκρημνο σημείο, με αποτέλεσμα να αρχίσει να καλεί σε βοήθεια, περίπου στις 22:00 το βράδυ.

Κάτοικοι και τουρίστες τον άκουσαν, κάλεσαν αστυνομία και πυροσβεστική και τότε ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με μέλη της 3ης ΕΜΑΚ και 8 πυροσβέστες. Ο νεαρός εντοπίστηκε νωρίς σήμερα το πρωί.

Τον μετέφεραν στην παραλία της Αγίας Ρουμέλης και από εκεί με φουσκωτό στο λιμάνι των Σφακίων, ώστε να εξεταστεί στο ιατρείο της περιοχής.

Ο 22χρονος είχε εγκλωβιστεί σε πάρα πολύ επικίνδυνο σημείο καθώς από κάτω του εκτεινόταν γκρεμός περίπου 200 μέτρων. Μάλιστα ο ίδιος δεν είχε τη δυνατότητα ούτε να προχωρήσει ούτε καν να σταθεί όρθιος, ούτε να κουνήσει μπροστά, ούτε πίσω, στη θέση στην οποία είχε βρεθεί εγκλωβισμένος, παρά μόνο να είναι με λυγισμένα γόνατα προκειμένου να μην πέσει στον γκρεμό.

Οι πυροσβέστες όταν εντόπισαν και τον ανέσυραν, ευτυχώς καλά στην υγεία του, δεν μπορούσαν να επιστρέψουν από το ίδιο σημείο από το οποίο ξεκίνησαν γιατί στην επιστροφή θα ήταν μορφολογικά πάρα πολύ δύσκολο, έτσι χρειάστηκε να ακολουθήσουν άλλη πορεία για την έξοδο, πολύ μεγαλύτερη.

