Δωδεκανήσα

Ρόδος: Φωτιά σε διαμέρισμα

Αγωνιώδεις προσπάθειες των πυροσβεστών να απεγκλωβίσουν έναν ηλικιωμένο άντρα και μια ανάπηρη γυναίκα.

Φωτιά το βράδυ του Σαββάτου, σε διαμέρισμα σε συνοικία της Ρόδου και χρειάστηκε παρέμβαση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου για να απεγκλωβιστεί ένα ζευγάρι ηλικιωμένων και για το σβήσιμο της.

Η φωτιά ξέσπασε στο διαμέρισμα που βρίσκεται επί της οδού Λεμεσού, γύρω στις 20:30.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία που βρέθηκε στο σημείο με οχήματα και πυροσβέστες.

Η πρώτη προσπάθεια των πυροσβεστών ήταν να απομακρύνουν από το διαμέρισμα που καιγόταν το ζευγάρι των ηλικιωμένων που έμενε μέσα. Μάλιστα η γυναίκα είναι ανάπηρη.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν γρήγορα και απεγκλώβισαν το ζευγάρι το οποίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Ρόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου και οι δύο έχουν εγκαύματα καθώς και αναπνευστικά προβλήματα από τον καπνό που εισέπνευσαν .Η κατάσταση τους, προς το παρόν, δεν εμπνέει ανησυχία.

Πηγή: ertnews.gr

