Φωτιά στη Φθιώτιδα – Στη μάχη και εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στην περιοχή της Φθιώτιδας, όπου άμεσα κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις.

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής στην περιοχή Λεντέικα, στη Λοκρίδα Φθιώτιδας.

Η εστία βρίσκεται σε δύσβατη περιοχή μεταξύ Αγίου Κωνσταντίνου και Αρκίτσας.

Οι φλόγες καίνε πουρνάρια και χαμηλή βλάστηση, όμως το σημείο είναι πολύ δύσκολο να το προσεγγίσουν επίγειες δυνάμεις, γι ‘αυτό απογειώθηκαν και τα δυο PZL από το αεροδρόμιο της Λαμίας για να συνδράμουν από αέρος.

