Ευνηοχώρι: Κάηκε ζωντανός στο κρεβάτι του

Τραγικό τέλος για άνδρα που κάηκε στο κρεβάτι του.

Νεκρός βρέθηκε ένας άνδρας στο σπίτι του, στο Ευηνοχώρι, όταν πήρε φωτιά το στρώμα στο κρεβάτι όπου κοιμόταν.

Ο άνδρας αντιμετώπιζε ψυχικά προβλήματα όπως αναφέρουν οι πληροφορίες γι’ αυτό και οι δικοί του άνθρωποι φρόντιζαν να τον έχουν σε ασφαλές μέρος όπου δεν υπήρχαν επικίνδυνα αντικείμενα. Επειδή όμως ήταν καπνιστής εκτιμάται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε από το τσιγάρο του. Οι δικοί του τον βρήκαν τις πρωινές ώρες με σοβαρά εγκαύματα και ειδοποίησαν ασθενοφόρο και την αστυνομία.

Κλήθηκε και η πυροσβεστική αλλά μόνο για το ανακριτικό μέρος καθώς δεν χρειάστηκε η παρέμβασή της. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά.

