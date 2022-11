Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: καταδίκη για την 47χρονη βρεφονηπιοκόμο

"Με παρουσιάζουν σαν ένα τέρας, είμαι κι εγώ μάνα" τόνισε η κατηγορούμενη στην απολογία της.

Σε φυλάκιση τριών ετών και εννέα μηνών, χωρίς αναστολή, καταδικάστηκε 47χρονη βρεφονηπιοκόμος που παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενη ότι χτυπούσε και κακομεταχειριζόταν βρέφη ηλικίας έως 1,5 ετών, σε ιδιωτικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, όπου εργαζόταν. Είχε προηγηθεί καταγγελία συναδέλφου της, σε συνέχεια της οποίας συνελήφθη και της απαγγέλθηκε ποινική δίωξη.

Ύστερα από μαραθώνια αποδεικτική διαδικασία, το Δικαστήριο την έκρινε ένοχη για απλή σωματική βλάβη εις βάρος ανηλίκων, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση. Η ποινή της αποφασίστηκε να μην ανασταλεί, αλλά η έφεση έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεσή της. Κατά συνέπεια, άσκησε έφεση κατά της απόφασης και αφέθηκε ελεύθερη.

«Χτυπούσε τα παιδάκια στα μάγουλα ή στα χέρια [….] Τα φώναζε όταν γκρίνιαζαν ή δεν έτρωγαν το φαγητό τους ή όταν δυσκολεύονταν να κοιμηθούν. Εκείνα κοκάλωναν κάθε φορά» είπε, μεταξύ άλλων, η καταγγέλλουσα. «Φοβήθηκα μήπως με απολύσουν και για αυτό δεν είπα κάτι» πρόσθεσε και συμπλήρωσε ότι η διοίκηση δεν γνώριζε τίποτα για την συμπεριφορά της. Στο Δικαστήριο κατέθεσαν γονείς των παιδιών που δήλωσαν σοκαρισμένοι με το περιεχόμενο των καταγγελιών.

«Με παρουσιάζουν σαν τέρας. Είμαι κι εγώ μάνα»

Απολογούμενη, η κατηγορούμενη αρνήθηκε την κατηγορία, κάνοντας λόγο για εις βάρος της σκευωρία. «Είμαι σοκαρισμένη [...] Δεν πίστευα ποτέ ότι θα βρεθώ σ' αυτή τη θέση. Αγαπώ πολύ τα παιδιά και τη δουλειά μου» ανέφερε, ενώ σε άλλο σημείο επισήμανε: «Δυσκολεύτηκα να κάνω ένα παιδί και δεν θα φερόμουν ποτέ έτσι σε ένα παιδί. Όποιον και να ρωτήσετε, λατρεύω όλα τα παιδιά. Με παρουσιάζουν σαν ένα τέρας, κι εγώ είμαι μάνα», είπε ξεσπώντας σε λυγμούς.

