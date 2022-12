Θεσσαλονίκη

16χρονος - Θεσσαλονίκη: ένταση κατά τη διαμαρτυρία Ρομά (εικόνες)

Συνεχίζει να είναι έκρυθμη η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη.

Ένταση σημειώθηκε κοντά στον οικισμό Ρομά «Αγίας Σοφίας», όπου είναι σε εξέλιξη διαμαρτυρία ατόμων για το περιστατικό με τον πυροβολισμό του 16χρονου, από αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

Ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να στήσει οδόφραγμα κοντά σε πρατήριο υγρών καυσίμων, αλλά επενέβησαν οι αστυνομικές δυνάμεις, κάνοντας χρήση χημικών για να τους αποτρέψουν.

Στη συνέχεια, οι συγκεντρωμένοι έριξαν πέτρες προς τις διμοιρίες της ΕΛ.ΑΣ., με την κατάσταση να εκτονώνεται λίγο αργότερα.

Η διαμαρτυρία διεξάγεται στην οδό Πόντου στη Θεσσαλονίκη, η οποία παραμένει κλειστή για τα οχήματα.

