Θεσσαλονίκη: Έκανε οκτώ ληστείες σε δύο ώρες

23χρονος κατηγορείται για δεκάδες ένοπλες ληστείες. Πώς έπεσε στα χέρια των Αρχών.

Οκτώ ένοπλες ληστείες, μέσα σε διάστημα δύο ωρών, κατηγορείται ότι διέπραξε 23χρονος, χθες το βράδυ, σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και συνελήφθη τελικά από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.

Μεταξύ άλλων λήστεψε, υπό την απειλή όπλου, φαρμακεία και μίνι μάρκετ στη δυτική Θεσσαλονίκη, όπως επίσης καταστήματα τυχερών παιγνίων στην ανατολική πλευρά της πόλης, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να του περάσουν χειροπέδες.

Όπως έγινε γνωστό, βαρύνεται συνολικά με 11 ένοπλες ληστείες, καθώς εκτός από τις οκτώ παραπάνω προέκυψε η εμπλοκή του σε τρεις ακόμη.

Ο 23χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

