Χαλκιδική - Ξυλοδαρμός ανηλίκου: Στο νοσοκομείο ο 15χρονος

Τι αναφέρει η μητέρα του παιδιού σε ανάρτηση της, στην οποία κοινοποιεί και φωτογραφία του γιού της, μετά την επίθεση που καταγγέλλει ότι δέχθηκε.

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 15χρονος μαθητής στο Γαλαρινό Χαλκιδικής, όπως <ναφέρει η μητέρα του σε σχετική καταγγελία στα γραφεία του Τμήματος Ασφαλείας Πολυγύρου την Παρασκευή (9/12).

Δράστες φέρονται να ήταν μαθητές που φοιτούσαν στο ίδιο σχολείο με το νεαρό, στο ΕΠΑΛ Βασιλικών.

Σύμφωνα με την καταγγελία, όλα συνέβησαν όταν το παιδί αποβιβάστηκε στο Γαλαρινό όπου κατοικεί, ενώ παράλληλα, στην ίδια στάση κατέβηκαν και δύο νεαροί, οι οποίοι στην αρχή, σύμφωνα με ανάρτηση της μητέρας του 15χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρχικά τον προπηλάκισαν και στη συνέχεια τον γρονθοκόπησαν, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής.

Για το περιστατικό ενδοσχολικής βίας σχηματίστηκε και δικογραφία για σωματικές βλάβες, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας Πολυγύρου.

«Υπερασπιστείτε τα παιδιά σας»

Στην ανάρτηση της, η μητέρα του 15χρονου αναφέρει τα εξής:

« Αυτός είναι ο 15χρονος γιος μου, Κωνσταντίνος Ραπτόπουλος, όπως τον βρήκα στο σπίτι γυρίζοντας από τη δουλειά την Παρασκευή 9-12-2022.

Την προηγούμενη ημέρα, είχε λογομαχήσει με ένα μαθητή του ΕΠΑΛ Βασιλικών, κάτοικο Γαλάτιστας για ασήμαντη αφορμή. Ο λεβέντης της Γαλάτιστας, που σημειωτέον είναι ενήλικος, έχει κλείσει τα 18, μάλλον επειδή τον είδε λίγο ψηλό, θεώρησε καλή ιδέα να συνεννοηθεί με ένα φίλο του, μαθητή του ΕΠΑΛ και από Γαλάτιστα επίσης, και μία φίλη τους για κερκίδα, και την ΕΠΟΜΕΝΗ ημέρα να κατεβεί σκοπίμως στο Γαλαρινό. Κατόπιν, αφού έδειξαν τις διαθέσεις τους, έκαναν κεφαλοκλείδωμα στο παιδί και άρχισαν να γρονθοκοπούν και οι δύο ανελέητα στο πρόσωπο, όσο η Αστέρω πίσω τους επεφημούσε. Τέλος, τον πέταξαν στο δρόμο και κάλεσαν-μάλλον τους γονείς τους-να τους μαζέψουν, μια και είχαν αφήσει το λεωφορείο να φύγει Γαλάτιστα.

Τα συγχαρητήρια μου στους γονείς και των τριών Γαλατσάνων μαθητών, για τα άναδρα, θρασύδειλα, αιμοβόρικα κτήνη που αναθρέψατε. Ξέρατε να τα κρύψετε για να αποφύγουν το αυτόφωρο, που σημαίνει ότι είστε μαθημένοι σε αυτά. Μπράβο. Είμαι σίγουρη ότι τα βλαστάρια σας θα κάνουν ένδοξες καριέρες στις φυλακές στο μέλλον.

Τέλος, να ευχαριστήσω τους γονείς – κατοίκους του Γαλαρινού, οι οποίοι, αν και τα γεγονότα έγιναν 14:15 στη μέση του χωριού και την ώρα που περίμεναν στις πόρτες τα παιδιά τους, κατάφεραν να μην δουν και να μην ακούσουν «τίποτα» πίσω από τα κουρτινάκια τους, με αποκορύφωμα φυσικά τα παιδιά-συμμαθητές του Κωνσταντίνου, που κάθησαν και χάζευαν στα πέντε μέτρα το ματς, χωρίς να σκεφτούν ούτε να σταματήσουν το γρονθοκόπημα, ούτε να φωνάξουν κάποιον ενήλικο ούτε όμως και να βοηθήσουν τον αιμόφυρτο συμμαθητή τους να γυρίσει σπίτι. Μπράβο μανάδες, καλή δουλειά!

Για όλα αυτά τρέχουμε ακόμη στα νοσοκομεία, στους παιδοψυχιάτρους και στο Τμήμα Ασφαλείας Πολυγύρου, όπου καταθέσαμε μηνύσεις.

Εγώ θα απευθυνθώ σε όλες τις μάνες και τους πατέρες των ΘΥΜΑΤΩΝ. Γιατί εντωμεταξύ ανεπίσημα επικοινώνησαν μαζί μας και άλλα παιδιά, τα οποία είχαν εμπλοκές με τα ίδια άτομα, και απέφευγαν ακόμη και να παίρνουν το σχολικό για να μην τους συναντούν!

Η παθητικότητα όμως δεν θα λύσει το πρόβλημα της βίας στα σχολεία. Τα άτομα αυτά, όσο δεν τιμωρούνται, λαμβάνουν το μήνυμα ότι ως νταήδες κάνουν ό,τι γουστάρουν και καμία συνέπεια δεν θα υπάρξει. Τα παιδιά-θύματα πάλι, μαθαίνουν να δέχονται εις βάρος τους τα πάντα σαν κάτι φυσικό. Όλο αυτό μόνο εσείς οι γονείς μπορείτε να το διορθώσετε. Καταγγείλτε οποιαδήποτε συμπεριφορά ξέρετε ότι υπέστησαν τα παιδιά σας. Ζητήστε ευθύνες από τα σχολεία, από τους θύτες και από τους γονείς τους, βγείτε μπροστά επώνυμα, ΜΗΝ ΣΙΩΠΕΙΤΕ.

Υπερασπιστείτε τα παιδιά σας, μην τους μαθαίνετε να σκύβουν το κεφάλι.

Καλώ ειδικότερα τους γονείς στη Γαλάτιστα, να ξεβρωμίσουν τον τόπο τους από τα κακοποιά στοιχεία. Πόσα παιδιά πρέπει να πεθάνουν στα μηχανάκια, πόσα να ξυλοκοπηθούν γιατί ορισμένοι το θεωρούν «μαγκιά», πόσα παιδιά μπλέκουν με τα ναρκωτικά – η Γαλάτιστα έχει γίνει διάσημη γι’ αυτά στη Χαλκιδική αν δεν το έχετε αντιληφθεί.

Απομονώστε τις οικογένειες που μεγαλώνουν «μάγκες» και νταήδες.

Καταγγείλετε επώνυμα στην Αστυνομία τα περιστατικά που πέφτουν στην αντίληψή σας, μιλήστε με τα παιδιά σας γιατί μπορεί να σας το έχουν κρύψει.

Παρακαλώ πολύ κοινοποιήστε το παρόν σε όποια μάνα ή πατέρα γνωρίζετε, στους φίλους σας από τη Γαλάτιστα, στις κοινότητες των σχολείων και των δασκάλων που συμμετέχετε. Αν έχετε περιστατικά με τα ίδια άτομα, επικοινωνήστε μαζί μας ή προχωρήστε σε καταγγελία κι εσείς, ώστε να φτιαχτεί ένας πλήρης φάκελος γι’ αυτούς και να σταματήσουν να τη γλυτώνουν.

Την Παρασκευή γρονθοκοπήθηκε το δικό μου παιδί, αύριο μπορεί να μαχαιρωθεί το δικό σου».

