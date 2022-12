Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: 16χρονος μαχαίρωσε τη μητέρα του και αυτοτραυματίστηκε

Στην ιδία του τη μητέρα επιτέθηκε σήμερα το απόγευμα ένας 16χρονος στην περιοχή του Πλαγιαρίου στη Θεσσαλονίκη. Τι ακριβώς συνέβη.



Περίπου στις 17.15 για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο ο ανήλικος τραυμάτισε τη μητέρα του με αιχμηρό αντικείμενο και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία τους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 16χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Θέρμης διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό.

πηγή: thestival.gr

