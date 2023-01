Δωδεκανήσα

Ρόδος: ποινή κάθειρξης σε μέντιουμ για τον βιασμό ανήλικης

Τι κατέθεσε ο κατηγορούμενος και ποια ήταν η ποινή που του επιβλήθηκε.

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου αναβίωσε σήμερα υπόθεση με κατηγορούμενο έναν 56χρονο Ροδίτη, που κρίθηκε πρωτοδίκως ένοχος κατά πλειοψηφία (5-2) βιασμού ανήλικης και του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 15 ετών.

Το δευτεροβάθμιο λαϊκό δικαστήριο τον έκρινε ένοχο όπως και πρωτοδίκως και του επέβαλε την ίδια ποινή.

Η έρευνα σε βάρος του 56χρονου, ξεκίνησε την 13η Ιουνίου 2016, όταν η ανήλικη, συνοδευόμενη από την μητέρα της, κατήγγειλε σε αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, ότι την εξανάγκασε δια της βίας σε εξώγαμη συνουσία, στην οικία του, στη συνοικία του Αγίου Ιωάννη.

Η ανήλικη φέρεται συγκεκριμένα να είχε γνωρίσει τον 56χρονο μέσω μιας φίλης της και να μετέβαινε συχνά εκεί προκειμένου να της προβλέπει το μέλλον. Εμφανιζόταν συγκεκριμένα «ειδικός» στο να «ρίχνει τα χαρτιά».

Ο 56χρονος, όπως καταγγέλθηκε, την προσκάλεσε ένα βράδυ στην οικία του και εκεί αφού της πρόσφερε ένα ποτήρι κρασί, η 17χρονη υποστηρίζει, ότι έχασε τις αισθήσεις της.

Πιθανολογεί συγκεκριμένα ότι ο 56χρονος είχε ρίξει στο ποτό της κάποια ουσία και όταν συνήλθε διαπίστωσε ότι είχε αφαιρέσει το παντελόνι της και βρισκόταν από πάνω της, προσπαθώντας να έλθει σε εξώγαμη συνουσία μαζί της.

Η 17χρονη διατείνεται ότι προσπάθησε να τον απωθήσει και ότι εκείνος την έπιασε από το λαιμό, την απείλησε και την βίασε. Ο ίδιος είχε εμπλακεί εξάλλου το 2007 σε μια θλιβερή υπόθεση εξακολουθητικού βιασμού 15χρονης από τον 27χρονο αδελφό της, υπότροπο σε υποθέσεις κλοπών και ναρκωτικών.

Απολογούμενος ο 56χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα του καταλογίζονται, υποστηρίζοντας ότι την επίμαχη ημέρα είχε λάβει αντιβιοτική αγωγή γιατί είχε εγχειριστεί στο πόδι, έφερε ράμματα από την εγχείρηση, που τον είχαν καθηλώσει και ότι είχε κάνει χρήση αλκοόλ, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πλήρεις τις αισθήσεις του.

Υποστήριξε μάλιστα ότι η ανήλικη ήταν εκείνη που προκάλεσε την ερωτική τους συνεύρεση ισχυριζόμενος ότι τελούσε ουσιαστικά σε αφασία και δεν θυμάται τι ακριβώς είχε συμβεί.

Πιο συγκεκριμένα, ο 56χρονος διατείνεται ότι «έλεγε τα χαρτιά»… προβλέποντας το μέλλον, έναντι αμοιβής ύψους 5 ευρώ και ότι η ανήλικη τον επισκεπτόταν ακατάλληλες ώρες ακόμη και μεταμεσονύχτιες προκειμένου να την βοηθήσει να ανακτήσει την σχέση της με έναν Ροδίτη.

Διατείνεται ακόμη ότι του είχε πει ότι ήταν 22 ετών και δεν γνώριζε ότι ήταν ανήλικη κι ότι τον απειλούσε ότι αν δεν την βοηθούσε να τα ξαναβρεί με τον σύντροφό της θα του έκανε κακό. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι είναι σεξουαλικά ανίκανος.

