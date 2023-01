Φθιώτιδα

Εθνική Οδός: Αυτοκίνητο γλίστρησε και τούμπαρε (εικόνες)

Ολισθηρός ήταν ο δρόμος, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Τροχαιο ατύχημα σημειώθηκε στις 09.00 περίπου το πρωί στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας. Άγνωστο πώς, ο οδηγός του οχήματος, πιθανότατα από την ολισθηρότητα του οδοστρώματος, έχασε τον έλεγχο του Ι.Χ του, το οποίο έφερε τούμπες και προσγειώθηκε ανάποδα καταμεσής της εθνικής οδού.

Το ευτυχές της υπόθεσης είναι πως ο οδηγός βγήκε από το αυτοκίνητο χωρίς να έχει τραυματιστεί ωστόσο ήταν, φανερά, σε κατάσταση σοκ λόγω του συμβάντος.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η Τροχαία αυτοκινητοδρόμων.

