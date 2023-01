Δωδεκανήσα

Ρόδος - Γυναικολόγος: Πότε ξεκινά η δίκη για τις υποθέσεις ασέλγειας σε ασθενείς

Δεκάδες μάρτυρες έχουν κληθεί να καταθέσουν στην δίκη του γυναικολόγου, που κατηγορείται ότι ασέλγησε σε 21 πελάτισσες του.

Για την 8η Μαϊου 2023 προσδιορίστηκε από την Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου η εκδίκαση ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Κω της πολύκροτης υπόθεσης με κατηγορούμενο έναν 65χρονο γυναικολόγο – μαιευτήρα που καταμηνύθηκε από 21 γυναίκες για σεξουαλικά εγκλήματα.

Ο 65χρονος ιατρός κατηγορείται για βιασμό κατά συρροή, κατάχρηση σε γενετήσια πράξη προσώπου ανίκανου για αντίσταση κατά συρροή και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Του έχουν επιβληθεί οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της καταβολής εγγυοδοσίας ύψους 10.000 ευρώ και της απαγόρευσης ασκήσεως του επαγγέλματος του γυναικολόγου.

Ο ιατρός παραπέμπεται ειδικότερα σε δίκη ως υπαίτιος του ό,τι:

Εντός της Γυναικολογικής – Μαιευτικής Κλινικής επιχείρησε γενετήσιες πράξεις σε βάρος 9 γυναικών, χωρίς τη συναίνεσή τους και ειδικότερα:

Για το ό,τι επιχείρησε γενετήσιες πράξεις εις βάρος μιας ασθενούς, κατά τη διάρκεια δε της ψηλάφησης του κόλπου της και συγκεκριμένα αφού έβαλε τα δάκτυλά του στον κόλπο έκανε με αυτά κινήσεις μέσα – έξω, κατά τρόπο που δεν συνάδει με τον τρόπο διενέργειας της εν λόγω εξέτασης, αλλά παραπέμπει ευθέως σε υποκατάστατο της συνουσίας, προσπαθώντας να τη διεγείρει ερωτικά, χωρίς τη συναίνεσή της, ενώ πίεζε με τα δάκτυλά του τα χείλη του αιδοίου και με τον αντίχειρα την κλειτορίδα, προκαλώντας σε αυτήν δυσφορία για τον τρόπο της ως άνω εξέτασης, ενώ τη ρώτησε σε ποια στάση απολαμβάνει το σεξ.

Για όμοια πράξη εις βάρος άλλης ασθενούς που εμφάνιζε ερεθισμό στην ευαίσθητη περιοχή εξαιτίας μυκήτων. Αφού ολοκλήρωσε ο κατηγορούμενος την εξέταση εξωτερικά των γεννητικών οργάνων της φέρεται να έβαλε τζελ στα δάκτυλά του, άρχισε να θωπεύει την κλειτορίδα της ενώ στη συνέχεια έβαλε τα δάκτυλά του στον κόλπο της κάνοντας με αυτά γρήγορες παλινδρομικές κινήσεις μέσα -έξω ενώ με το άλλο χέρι, θώπευε εξωτερικά στα χείλη του αιδοίου και την κλειτορίδα, ενώ κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της εξέτασης, της ζήτησε να σφίξει τους μύες του κόλπου της, με σκοπό να τη διεγείρει ερωτικά χωρίς τη συναίνεσή της.

Κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης επιχείρησε γενετήσιες πράξεις εις βάρος ασθενούς που τον επισκέφθηκε καθώς υπέφερε από ουρολοίμωξη. Σε ερώτηση της παθούσας αναφορικά με τον τρόπο της διενεργούμενης εξέτασης φέρεται να της απάντησε ότι προσπαθούσε να διαπιστώσει την ύπαρξη πολύποδα.

Σε μια ακόμη που τον επισκέφθηκε προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πάσχει από πολυκυστικές ωοθήκες φέρεται να την «εξέτασε» με τον ίδιο τρόπο κι ενώ τελείωσε η εξέταση να την αγκάλιασε και να τη φίλησε στο λαιμό.

Σε μια άλλη, που τον επισκέφθηκε λόγω ενοχλήσεων που ένιωθε, καθώς διένυε τον 8° μήνα δίδυμης κύησης κατά τη διάρκεια της εξέτασης με τον υπέρηχο ενημερώθηκε ότι ο τοκετός θα πραγματοποιηθεί με καισαρική και έβαλε τα κλάματα. Του αποδίδεται ότι τότε άρχισε να τη φιλά στην περιοχή της κοιλιάς, στην αρχή στη μέση, λέγοντας ταυτόχρονα «να εδώ είναι το ένα κεφαλάκι του μωρού σου» και στη συνέχεια πιο χαμηλά κοντά στα γεννητικά όργανα, λέγοντας τη φράση «να και εδώ είναι το κεφαλάκι του άλλου μωρού σου», χωρίς η παθούσα να συναινεί στην ανωτέρω πράξη. Στο βούλευμα του αποδίδονται κι άλλες αποτρόπαιες πράξεις με θύμα την ίδια γυναίκα.

Σε μια άλλη που τον επισκέφθηκε λόγω κολπικών εκκρίσεων που παρουσίαζε, ο κατηγορούμενος φέρεται να επεδίωξε με τον ίδιο ως άνω τρόπο να την διεγείρει κι όταν τον ρώτησε για ποιο λόγο δε χρησιμοποιεί την κεφαλή υπερήχων, από τη στιγμή που είχε αφαιρέσει χειρουργικά τη μήτρα της, όπως συνήθως πραγματοποιείτο η εξέταση από άλλους γυναικολόγους, της απάντησε ότι προσπαθεί να καταλάβει εάν υπάρχει κάποια επιπλοκή μετά την αφαίρεση, ενώ όταν του εξέφρασε τη δυσφορία της φέρεται να της απάντησε «ε τελείωσε αν θες», συνεχίζοντας να πιέζει με πιο έντονες κινήσεις την κλειτορίδα της.

Σε μια αλλοδαπή κατά τη διάρκεια προληπτικού γυναικολογικού ελέγχου, φέρεται να προέβη στις ίδιες ως άνω πράξεις αλλά και να ασέλγησε και στον πρωκτό της, ενώ η φερόμενη ως θύμα υποστηρίζει ότι την τράβηξε προς το μέρος του σε σημείο που ένιωσε ότι το πέος του βρισκόταν σε στύση και επιχείρησε να τη φιλήσει στο πρόσωπο.

και στον πρωκτό της, ενώ η φερόμενη ως θύμα υποστηρίζει ότι την τράβηξε προς το μέρος του σε σημείο που ένιωσε ότι το πέος του βρισκόταν σε στύση και επιχείρησε να τη φιλήσει στο πρόσωπο. Σε μια άλλη φέρεται να είπε να βγάλει τα ρούχα της «στην ψύχρα χωρίς ποτό» και μετά της είπε ότι θα τα βάλει στην τσέπη του. Πριν την εξέταση και αφού η παθούσα ήταν γυμνή από τη μέση και κάτω, φέρεται να την αγκάλιασε και να της είπε τη φράση «πάρε θέση μάχης». Ενώ η εξέταση είχε ως σκοπό, όπως του αποδίδεται, να την διεγείρει ερωτικά

από τη μέση και κάτω, φέρεται να την αγκάλιασε και να της είπε τη φράση «πάρε θέση μάχης». Ενώ η εξέταση είχε ως σκοπό, όπως του αποδίδεται, να την διεγείρει ερωτικά Σε άλλη γυναίκα που τον επισκέφθηκε καθώς υπέφερε από εξανθήματα στην περιοχή των γεννητικών οργάνων και του πρωκτού αφού την εξέτασε της συνέστησε μια κολπική κρέμα και όταν τον ρώτησε αναφορικά με τον τρόπο χρήσης της, αυτός φέρεται να της απάντησε «να το βάζεις όσο πιο βαθιά μπορείς, ξέρεις εσύ». Επειδή όμως η μόλυνση δεν υποχωρούσε, η παθούσα τον επισκέφθηκε εκτάκτως λίγες ημέρες μετά και τότε φέρεται να ασέλγησε εις βάρος της.

Επιπλέον κατηγορείται ως υπαίτιος του ό,τι εντός της Γυναικολογικής – Μαιευτικής Κλινικής ενήργησε γενετήσιες πράξεις σε βάρος περισσότερων προσώπων, με κατάχρηση προς αντίσταση και συγκεκριμένα εις βάρος 12 γυναικών αλλά και ότι προσέβαλε με γενετήσιες πράξεις και προτάσεις τη γενετήσια αξιοπρέπεια ακόμη μίας.

Ως συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας παρίστανται οι δικηγόροι κ.κ. Εύη Αρνιθενού, Μύριαμ Τομαρά και Στέλιος Αλεξανδρής, και ως συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορούμενου οι δικηγόροι κ.κ. Μανώλης Κουτσούκος και Κώστας Αβδελής.

Πηγή:www.dimokratiki.gr

