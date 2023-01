Μαγνησία

Ενδοοικογενειακή βία : Επιτέθηκε με ψαλίδι στον γιο και τον σύζυγό της

Αιματηρό περιστατικό με θύματα πατέρα και γιο και δράστη τη σύζυγο και μητέρα.

Αντιμέτωποι με ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοικογενειακής βίας ήρθαν χθες οι δικαστές στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, όπου οδηγήθηκε με χειροπέδες μία 40χρονη Βολιώτισσα που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με ψαλίδι διαδοχικά στον 21χρονο γιό της και στον 42χρονο άνδρα της κατά τη διάρκεια έντονου καβγά.

Οι δύο άνδρες τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά στην πλάτη και στην κοιλιά. Μετέβησαν στο Νοσοκομείο όπου έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησαν, σε βάρος όμως της 40χρονης ασκήθηκε ποινική δίωξη για άσκηση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και απειλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα ξεκίνησαν στις 4 τα ξημερώματα. Οι δύο σύζυγοι, γονείς τριών παιδιών, άρχισαν να καβγαδίζουν έντονα. Η μία κουβέντα έφερε την άλλη και η κατάσταση φέρεται να είχε ξεφύγει. Ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, 21 χρόνων φέρεται να μπήκε στη μέση για να σταματήσει τη φασαρία. Το γεγονός ωστόσο ότι φέρεται να τάχθηκε με το πλευρό του πατέρα του φαίνεται ότι εξόργισε τη μητέρα του, που πήρε το ψαλίδι και επιτέθηκε εναντίον τους, καταφέρνοντάς τους χτυπήματα, που ευτυχώς ήταν επιπόλαια.

Η 40χρονη οδηγήθηκε χθες στο Τριμελές για να δικαστεί, όμως ζήτησε τριήμερη προθεσμία για να ετοιμάσει την υπεράσπισή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν σιωπηλή και δεν απάντησε σε καμία από τις ερωτήσεις που της έγιναν, επιφυλασσόμενη να το κάνει όταν εκδικαστεί η υπόθεση.

Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι ο σύζυγός της δήλωσε στους αστυνομικούς που την συνέλαβαν, αλλά και στο δικαστήριο, ότι δεν επιθυμεί την ποινική της δίωξη. Ανέφερε πως αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να επιστρέψει η οικογενειακή γαλήνη στο σπίτι τους, αφού υπάρχουν και μικρότερα παιδιά, τα οποία έχουν ανάγκη τη μητέρα τους.

Σε αντιδιαστολή με τα όσα δήλωσε ο 43χρονος, ο γιός της δράστιδας φέρεται να ζήτησε την τιμωρία της μητέρας του.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα τελικά το δικαστήριο έδωσε την τριήμερη προθεσμία, με τους λειτουργούς της δικαιοσύνης ταυτόχρονα να παροτρύνουν όλους να αξιοποιήσουν αυτό το διάστημα των τριών ημερών, προκειμένου να διερευνήσουν τη δυνατότητα να πάψει η ποινική δίωξη και να υπάρξει οικογενειακή συμφιλίωση.

