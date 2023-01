Μαγνησία

Ενδοοικογενειακή βία: Απείλησε τη γυναίκα και τα παιδιά του επειδή πιστεύει ότι εκείνη τον απατά

Η 40χρονη σύζυγος μάλιστα δήλωσε πως εδώ και τρεις μήνες ζει μια κόλαση.

Ακόμη μια ενδοοικογενειακή υπόθεση πήρε χθες τη δικαστική οδό στον Βόλο, με 45χρονο από τον Αλμυρό να οδηγείται στο αυτόφωρο, μετά από καταγγελία της γυναίκας του πως την έβρισε και απείλησε να την πετάξει έξω από το σπίτι μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Μάλιστα, ο καυγάς μεταξύ των συζύγων το βράδυ της Κυριακής τρομοκράτησε τα δύο παιδιά, ηλικίας 16 και 11 ετών, τα οποία κάλεσαν τα ίδια την αστυνομία. Ο πατέρας τους συνελήφθη και βρισκόταν σε κράτηση. Η οικογένεια διαμένει μόνιμα στον Αλμυρό στο σπίτι του 45χρονου, ενώ, όπως αποκαλύφθηκε στη δικαστική αίθουσα, η σχέση του ζευγαριού είναι ιδιαίτερα τεταμένη. Στην μαρτυρία της χθες ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, η 40χρονη δήλωσε πως τα τελευταία χρόνια επικρατεί άσχημη κατάσταση στη συζυγική εστία, καθώς ο άνδρας της πίνει και γίνεται βίαιος, ενώ δεν λείπουν περιπτώσεις όπου στο παρελθόν έχει χειροδικήσει εναντίον της, καθώς την ζηλεύει.

Όπως εξήγησε η ίδια, όμως, τα πράγματα έχουν ξεφύγει ιδιαίτερα τους τελευταίους τρεις μήνες, μετά από αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων που έκανε η γυναίκα. Με αφορμή τις εξετάσεις αυτές, ο σύζυγός της έχει βγάλει συμπέρασμα πως εκείνη τον απατά και οδηγείται συχνά σε βίαια ξεσπάσματα εναντίον της, ενώ δεν χάνει ευκαιρία να την προσβάλλει. Αφορμή του περιστατικό το οποίο κατήγγειλε η 40χρονη, ήταν η άρνηση της να δείξει στον κατηγορούμενο το κινητό της τηλέφωνο. Τότε ο 45χρονος άρχισε να την βρίζει χυδαία, ενώ επιτέθηκε λεκτικά και στην 16χρονη κόρη τους λέγοντας «Θα σας πετάξω στο δρόμο, θα σας κόψω το ρεύμα». Η 40χρονη μάλιστα δήλωσε, προκαλώντας ανατριχίλα στο ακροατήριο, πως δεν την τρομοκράτησε το ενδεχόμενο αυτό καθώς εδώ και τρεις μήνες ζει μια κόλαση.

Η ίδια γνωστοποίησε πως έχει πάρει απόφαση να χωρίσει, ενώ ήδη φιλοξενείται μαζί με τα παιδιά του ζευγαριού στο σπίτι των γονιών της. Ο 45χρονος από την άλλη στην απολογία του παρουσίασε μια εντελώς διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Όπως είπε, την μέρα του καυγά είχε πιει απλά «τρεις μπύρες», και, ενώ αυτός καθόταν στον καναπέ, του επιτέθηκε ουρλιάζοντας η σύζυγος του «με τα νύχια της», με τους γονείς του κατηγορούμενου να μπαίνουν στη μέση για να τους χωρίσουν. Αρνήθηκε πως έβρισε τη γυναίκα, και υποστήριξε πως έχει σημάδια από νυχιές στα χέρια του, ενώ επισκέφθηκε το κέντρο Υγείας αλλά δεν προσκόμισε κάποιο ανάλογο αποδεικτικό στην έδρα. Όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, η συμπεριφορά της γυναίκας του έχει αλλάξει και υποψιάζεται ότι τον απατά, αλλά είχε αποφασίσει να «καταπιεί το κέρατο» για χάρη των παιδιών τους. Όταν ο Εισαγγελέας σχολίασε πως τα δύο παιδιά του ζευγαριού ταράχτηκαν ιδιαίτερα από τον καυγά, ο άνδρας απάντησε «Εγώ θέλω το σπίτι μου, να χωρίσω και θα πληρώνω διατροφή για τα παιδιά, όπως έχω υποχρέωση».

Το δικαστήριο έκρινε αθώο τον 45χρονο για την κατηγορία της απειλής, και ένοχο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας της συζύγου του. Στον άνδρα επιβλήθηκε ποινή 6 μηνών με τριετή αναστολή, υπό τον όρο να μην πλησιάζει την σύζυγό του σε απόσταση μικρότερη των εκατό μέτρων, ενώ του δόθηκε δικαίωμα έφεσης με αναστέλλουσα δύναμη.Καθώς το κλίμα μεταξύ των δύο συζύγων εξακολουθούσε να είναι τεταμένο, η έδρα συμβούλευσε το ζευγάρι να ξεκινήσει άμεσα την διαδικασία διαζυγίου και ασφαλιστικών μέτρων.

