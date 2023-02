Σάμος: Διάσωση μεταναστών και σύλληψη διακινητή (εικόνες)

Σάμος

Παιδιά και ένα βρέφος μεταξύ των διασωθέντων από το Λιμενικό Σώμα.

Σε ελεγχόμενη δομή της Σάμου, οδηγήθηκαν με ασφάλεια 17 μετανάστες που απεγκλωβίστηκαν πρωινές ώρες σήμερα από στελέχη του λιμενικού σώματος από βραχώδες σημείο πλησίον του ακρωτηρίου Πράσο. Οι μετανάστες, στους οποίους περιλαμβάνεται ένα βρέφος και πέντε παιδιά, τέσσερις γυναίκες μεταξύ των οποίων μία έγκυος και επτά άνδρες, είχαν μεταφερθεί στο σημείο με μηχανοκίνητη λέμβο. Δύο από τους μετανάστες εντοπίστηκαν στην ευρύτερη χερσαία περιοχή και συνελήφθησαν από στελέχη της αστυνομίας ενώ συνελήφθη μεταξύ των μεταναστών και ένας 41χρονος υπήκοος Τουρκίας που φέρεται ως ο χειριστής του σκάφους και διακινητής των μεταναστών.

Σχολιάζοντας τη νέα επιχείρηση διάσωσης των στελεχών της Λιμενικής Αρχής Σάμου, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης υπογράμμισε τα εξής: «Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για άλλη μια φορά απέδειξαν ότι πρώτιστο μέλημα τους είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, διασώζοντας συνανθρώπους μας, που τα εγκληματικά κυκλώματα διακινητών που εκκινούν από την Τουρκία, εγκατέλειψαν αβοήθητους στη Σάμο».

«Θέλω να συγχαρώ τις γυναίκες και τους άνδρες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής γιατί δίνουν καθημερινά τον καλύτερο τους εαυτό και μας κάνουν περήφανους» ανέφερε ο κ. Πλακιωτάκης.

