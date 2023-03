Πέλλα

Έδεσσα: Τον... τσάκωσαν με 3 κιλά κάνναβης

Χειροπέδες σε άνδρα που είχε στην κατοχή του κάνναβη. Πού έκρυβε τα ναρκωτικά.

Περίπου 3 κιλά κάνναβης είχε στην κατοχή του ένας άνδρας ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα σε περιοχή της Πέλλας, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας του τμήματος Ασφάλειας Έδεσσας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από έλεγχο, στην κατοχή του και σε αποθηκευτικό χώρο αγροκτήματός του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 337 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και φυτικά αποσπάσματα κάνναβης προς αποξήρανση, βάρους 2 κιλών και 770 γραμμαρίων.

