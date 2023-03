Καρδίτσα

Τροχαίο: Νεκρή 20χρονη συνοδηγός

Την τελευταία της πνοή στην άσφλατο άφησε μία νεαρή. Στο νοσοκομείο ο 25χρονος οδηγός. Πώς σημειώθηκε το δυστύχημα.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα χαράματα της Πέμπτης στην περιοχή του Βλοχού Καρδίτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονος άνδρας με συνοδηγό μια 20χρονη (κάτοικος Παλαμά) γύρω στις 03.00 π.μ. για άγνωστη αιτία έφυγε απ’ το δρόμο και εν συνεχεία ανετράπη, στο ύψος του Βλοχού Καρδίτσας.

Απότελεσμα ήταν τα δύο άτομα να βρεθούν εκτός οχήματος με την 20χρονη να καταπλακώνεται από το όχημα και να απεγκλωβίζεται από τους πυροσβέστες Παλαμά χωρίς τις αισθήσεις της.

Ο 25χρονος μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο Γ.Ν. Καρδίτσας για τις πρώτες βοήθειες. Τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διερευνά η Τροχαία Καρδίτσας.

Πηγή: KarditsaLive.Net

