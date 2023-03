Δωδεκανήσα

Πτηνό “μπλόκαρε” πτήση, καθηλώνοντας εκατοντάδες επιβάτες

Που και πως διαπιστώθηκε το πρόβλημα που προκλήθηκε στον κινητήρα του αεροπλάνου, λόγω του πτηνού, που αναστάτωσε το πρόγραμμα των ταξιδιωτών.

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες προκάλεσε η εισόρφηση ενός πτηνού από κινητήρα αεροπλάνου, ενώ κατευθυνόταν στο αεροδρόμιο της Ρόδου.

Όπως γράφει η "Δημοκρατική", "Την 19η Μαρτίου 2023 και ώρα 08:25 π.μ. αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση της αεροπορικής εταιρείας Sky express από Αθήνα προς Ρόδο παρουσίασε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά την προσγείωση του πρόβλημα στον ένα εκ των δυο κινητήρων λόγω εισρόφησης πτηνού με αποτέλεσμα να καθηλωθεί στο έδαφος και να μην είναι δυνατή η πραγματοποίηση της πτήσης.

Οι 138 επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στον αερολιμένα Ρόδου και αναχώρησαν με καθυστέρηση δύο ωρών"..

