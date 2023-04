Μεσσηνία

Μεσσηνία: 92χρονη καταγγέλλει 39χρονο για απόπειρα βιασμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από την Αστυνομία μετά την καταγγελία.

Σοκ προκαλεί στην περιοχή της Μεσσηνίας η αποκάλυψη για την καταγγελία που έκανε μία 92χρονη, που υποστηρίζει ότι έγινε απόπειρα βιασμού εναντίον της.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στον Μελιγαλά, με την εν λόγω ηλικιωμένη να αναφέρει ότι βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού της και τότε ένας άνδρας μπήκε μέσα και προσπάθησε να την ακινητοποιήσει, προκειμένου να την κακοποιήσει σεξουαλικά.

Με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η ίδια αντιστάθηκε και τότε ο φερόμενος ως δράστης τράπηκε σε φυγή, με την ηλικιωμένη να πηγαίνει στην αστυνομία και να καταγγέλλει το περιστατικό.

Ακολούθως, οι αρχές ξεκίνησαν έρευνες και άμεσα έφτασαν στα ίχνη του 39χρονου, ο οποίος συνελήφθη.

Η 92χρονη ανέφερε πως ο συγκεκριμένος άνδρας της κράτησε τα χέρια και προσπάθησε να τη βιάσει, ωστόσο οι φωνές της ξεσήκωσαν τη γειτονιά και ουσιαστικά οδήγησαν τον φερόμενο ως δράστη σε φυγή.

Πλέον, έχουν αρχίσει έρευνες για να διαπιστωθεί αν τα όσα κατήγγειλε η ηλικιωμένη ευσταθούν, με τον 39χρονο να αρνείται τα πάντα, δηλώνοντας αθώος.

Πηγή: politic.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ρένα Κουμιώτη: Πέθανε η σπουδαία ερμηνεύτρια

Τροχαίο στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Βίντεο από την στιγμή της σύγκρουσης των ΙΧ

Κακοκαιρία “ILINA”: έντονες καταιγίδες, χιόνια και ισχυροί άνεμοι την Δευτέρα