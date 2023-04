Χανιά

Πυροβολισμοί στα Χανιά: “Γάζωσαν” αυτοκίνητο δημοτικής συμβούλου (εικόνες)

Το ένοπλο επεισόδιο σήμανε συναγερμό στις Αρχές.Τι λέει η δημοτικής σύμβουλος για το περιστατικό.

Αυτοκίνητο, το οποίο είχε δεχτεί σφαίρες, εντόπισαν το πρωί της Δευτέρας αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή της Χρυσοπηγής στα Χανιά.

Το αυτοκίνητο, που ανήκει σε δημοτική σύμβουλο του δήμου Χανίων, βρισκόταν παρκαρισμένο στον υπαίθριο χώρο πολυκατοικίας και από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν ζημιές στο όχημα.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας και της σήμανσης, οι οποίοι πραγματοποίησαν έρευνα στο αυτοκίνητο και τη γύρω περιοχή, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του ή των δραστών.

Μιλώντας στο Parakritika.gr, η δημοτική σύμβουλος ανέφερε πως απουσίαζε από το σπίτι και της προκαλεί εντύπωση το γεγονός, καθώς δεν είχε προηγούμενα με κανέναν.

Από πλευράς του, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, σημειώνει ότι αναμένει την εξέλιξη της έρευνας, σε κάθε όμως περίπτωση καταδικάζει το περιστατικό.

Φωτογραφίες: zapranews.gr

