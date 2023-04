Θεσσαλονίκη

Φοιτήτρια ζητά 150000 ευρώ από ιδιοκτήτη διαμερίσματος για κάμερα στην κρεβατοκάμαρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έχει καταγγείλει η φοιτήτρια και τι υποστηρίζει ο σπιτονοικοκύρης για το θέμα, που έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

(εικόνα αρχείου)

Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησε φοιτήτρια, καθώς υποστηρίζει ότι ο σπιτονοικοκύρης του σπιτιού που νοίκιαζε είχε βάλει κάμερα στην κρεβατοκάμαρα και την παρακολουθούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φοιτήτρια, με καταγωγή από την Πτολεμαΐδα, το 2019 αναζητούσε σπίτι στη Θεσσαλονίκη κι επισκέφτηκε ένα διαμέρισμα. Όταν είδε στην κρεβατοκάμαρα του διαμερίσματος μία άσπρη συσκευή ρώτησε τον ιδιοκτήτη τι ήταν κι εκείνος της απάντησε πως ήταν συσκευή συναγερμού και βρισκόταν εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε η κοπέλα.

Τις πρώτες μέρες διαπίστωσε ότι αναβόσβηνε ένας λαμπτήρας στη συσκευή και κάπως έτσι της δημιουργήθηκαν υποψίες. Κάλεσε αμέσως τον θείο της να δει την συσκευή και διαπίστωσε ότι πρόκειται για κάμερα που ήταν συνδεδεμένη με καλώδιο. Όπως ισχυρίζεται, έψαξε το ζήτημα παραπάνω και βρήκε πως η κάμερα εκπέμπει σήμα κανονικά. Θεωρεί, σύμφωνα με την καταγγελία της, ότι την παρακολουθούσε και την κατέγραφε σε προσωπικές της στιγμές.

Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, μετά την καταγγελία της φοιτήτριας, συνελήφθη και παραπέμφθηκε σε δίκη, η οποία ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Παρασκευή 31 Μαρτίου, ωστόσο αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο του 2023.



Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας και είχε τοποθετηθεί για να παρακολουθεί την μητέρα του που διέμενε πριν από την φοιτήτρια, στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Μιλώντας στο MEGA η Ανθούλα Ανάσογλου, δικηγόρος του ιδιοκτήτη, τόνισε πως αποδεικνύεται μέσω τεχνικών εκθέσεων το γεγονός ότι η κάμερα δεν ήταν σε λειτουργία και δεν κατέγραφε.

«Η υπεράσπιση έρχεται με τεχνικές εκθέσεις από μεγάλο γραφείο της Θεσσαλονίκης, που ορίζει ξεκάθαρα ότι δεν είναι κρυφή. Η λέξη κρυφή είναι παραπλανητική λέξη, είναι φανερό πράγμα. Η κάμερα δεν ήταν σε λειτουργία κι αυτό αποδεικνύεται με κάθε τρόπο», δήλωσε.

Η συγκεκριμένη κάμερα μπορεί να καταγράψει μόνο ενσύρματα, με τη δικηγόρο του ιδιοκτήτη να εξηγεί πως δεν μπορεί η συσκευή να λειτουργήσει χωρίς Wi-Fi, ενώ ακόμα υπογράμμισε πως εάν η κάμερα δεν έχει συνδεθεί με καταγραφέα, τότε δεν υφίσταται αδίκημα.

Η φοιτήτρια προχώρησε σε καταγγελία του ιδιοκτήτη και ζητά ως αποζημίωση το ποσό των 150.000 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιωάννινα - Μητσοτάκης: Να αναδείξουμε το ελληνικό brand στην πρωτογενή παραγωγή

Δίκη Πισπιρίγκου - Ηλιάδης: Η αναφορά του στο “Μινχάουζεν” έβγαλε εκτός δικαστηρίου την κατηγορουμένη

ΗΠΑ: Ο Τραμπ καταγγέλλει παρέμβαση στις προεδρικές εκλογές του 2024